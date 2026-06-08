El único sospechoso por el caso Dalmasso pide que la familia se retracte: la millonaria cifra que exige

A casi 20 años del femicidio de Nora Dalmasso, asesinada en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto en Córdoba, el principal apuntado como el responsable del crimen de la mujer de 51 años, Roberto Marcos Bárzola confirmó que demandará a Marcelo y Facundo Macarrón, esposo e hijo de la víctima, por hacer declaraciones en las que "lo califican como el asesino de Dalmasso". El hombre trabajaba como parquetista en la casa de la familia al momento del homicidio.

Ahora, Bárzola exige una indemnización por parte de los Macarrón de 300 millones de pesos, además, de una retractación pública por todos los dichos "incriminatorios" de la familia hacia él. De acuerdo a Infobae, en un documento, el parquetista sostuvo que Marcelo Macarrón afirmó "de manera categórica y directa" que él era el autor del crimen y que se trataba del "asesino que no quisieron ver".

El parquetista dijo también que fue víctima de una "condena mediática anticipada". Para Bárzola, las expresiones de la familia son "falsas, agraviantes e infundadas" y que, por tanto, "dañaron su honor y reputación". Además, manifestó que vulneraron su principio de inocencia.

La respuesta de la familia Macarrón al documento de Roberto Bárzola, principal acusado del femicidio de Nora Dalmasso

Hasta el momento, la familia Macarrón no fue notificada formalmente con la acusación que Roberto Bárzola dijo que les iba a hacer en el documento difundido. Así lo confirmaron los abogados de los allegados a la víctima.

Los letrados aseguraron que el abogado de Bárzola, Zacarías Ramírez Rigo, adelantó a los medios algo que legalmente "todavía no hizo" y calificaron a la demanda como "absurda" e "indignante". "La defensa será fundada en la verdad que surge de la prueba en la causa penal", remarcaron. En este sentido, los profesionales indicaron que el escrito del sospechoso no es más que una "revictimización".

Caso Nora Dalmasso: cómo está la causa hoy

De acuerdo al Código Penal argentino, la causa por el crimen de Nora Dalmasso prescribió en octubre de 2025, fecha en la que se sobreseyó al único acusado, Roberto Bárzola, por esta razón. El parquetista había sido imputado por el fiscal Pablo Jávega luego de que se encontrara material genético de él en la bata y el cuerpo de la víctima.

Sin embargo, la familia de la víctima busca que el caso vuelva a ser investigado por la Justicia teniendo en cuenta que se trató de un delito vinculado a la violencia de género. Sobre este punto, la abogada de Facundo Macarrón, Mariángeles Mussolini, recordó que existe un pedido de elevación a juicio en contra de Bárzola por "nueva evidencia" incorporada al expediente de la causa.

"La discusión pendiente no gira en torno a la existencia o no de evidencia, sino a si el paso del tiempo permite o no que el caso llegue a debate oral", explicó.