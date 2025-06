Qué fue de la vida de Roberto Bárzola, el parquetista sospechoso de la muerte de Nora Dalmasso

Roberto Bárzola, el parquetista imputado por el femicidio de Nora Dalmasso en 2006, pidió que la causa prescriba.

A casi 19 años del asesinato de Nora Dalmasso en el exclusivo country Villa Golf Club de Río Cuarto, la causa dio un giro clave: luego de nuevas pruebas de ADN, el parquetista Roberto Bárzola fue imputado por el delito de abuso sexual seguido de muerte. Mientras la familia de la víctima exige un juicio oral con condena, la defensa del acusado reclama la prescripción de la acción penal.

Quién es Roberto Bárzola, el único imputado en el caso de Nora Dalmasso

Roberto Carlos Bárzola nació el 8 de enero de 1980. En la actualidad, tiene 45 años y vive en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. En 2006, al momento del crimen, tenía 26 años y trabajaba como pulidor de pisos de madera, contratado por un carpintero que realizaba tareas en la casa de la familia Macarrón-Dalmasso.

Casado, padre de hijos y abuelo, Bárzola asegura no tener antecedentes penales. Desde su entorno afirman que es una persona de perfil bajo, sin conexiones políticas ni historial delictivo. Hoy continúa trabajando para sostener a su familia y no tiene restricciones de movimiento, aunque debe notificar a la Justicia cualquier viaje o cambio de domicilio.

Cómo se vinculó a Bárzola al caso Nora Dalmasso

Luego de la absolución del viudo Marcelo Macarrón en 2022, la Justicia de Córdoba ordenó reactivar la investigación con perspectiva de género. El nuevo fiscal, Pablo Jávega, impulsó una serie de pericias genéticas que revelaron coincidencias entre el ADN de Bárzola y restos encontrados en el cinturón de la bata con la que fue asfixiada Nora, así como un vello púbico en la zona inguinal del cuerpo de la víctima.

Pese a que esas muestras fueron levantadas en la escena del crimen en 2006, el cotejo con personas ajenas al círculo íntimo de Nora se realizó recién después del juicio a Macarrón. Esa demora generó fuertes críticas por parte de la familia de la víctima, que fue el blanco de la investigación por años.

Qué dijo Bárzola luego de ser imputado

En diálogo con el medio Otro Punto, Bárzola aseguró que "ni conocía a esa mujer" y que su participación en la vivienda fue mínima: "Solo fue un día y medio a realizar trabajos". También relató cómo fue su reacción al enterarse de la acusación fue de absoluto desconcierto: “¡Me quedé helado, mal! Nunca me imaginé algo así. El fiscal me decía que yo había estado averiguando qué iba a hacer ella esa noche. Que sabía que iba a estar sola en la casa, que la maté y la abusé. ¡Vieras las cosas que me dijo!”.

Sobre el perfil genético hallado en el cinturón de la bata con la que estrangularon a Nora, Bárzola expresó su desconfianza: "Lo que estoy tratando es que el abogado vea por qué dicen que las muestras (que aparecieron en la casa de la víctima) son mías. Te digo que trato de tomarlo con tranquilidad, pero lo veo todo tan raro. Muy turbio”.

Nora Dalmasso.

Además, sostuvo que no existía vínculo alguno con Dalmasso. “Estoy preocupado por la forma como surgió todo. Después de que pasaran tantos años, cuando yo siempre he estado a disposición para todo", aseguró.

La pelea judicial: prescripción vs. juicio oral

El juez de control Diego Ortiz rechazó la prescripción de la causa, como pedía la defensa de Bárzola, pero tampoco dio luz verde a un juicio oral. En su lugar, ordenó realizar un “juicio por la verdad”, una instancia sin condena penal. Esta decisión fue apelada tanto por los abogados del parquetista como por la querella.

La defensa sostiene que pasaron más de 15 años desde el crimen y que no hubo actos procesales que interrumpieran el plazo de prescripción. En cambio, la familia de la víctima afirma que no pudieron impulsar la acción penal contra Bárzola antes, ya que ellos eran los principales investigados y no se les permitió solicitar pruebas.

Ahora será la Cámara de Río Cuarto quien deberá definir si se avanza con un juicio ordinario o si la causa queda limitada al “juicio por la verdad”. La familia de Nora Dalmasso insiste en que cerrar el expediente sería “injusto y violatorio del derecho de las víctimas”.

Mientras tanto, Bárzola continúa libre, bajo ciertas condiciones. La causa, que marcó un antes y un después en la historia criminal argentina, aún no tiene condenados. Pero ahora, con nuevas pruebas y reclamos de ambas partes, se abre un nuevo capítulo en la lucha por saber quién mató a Dalmasso.