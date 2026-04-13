El pueblo de montaña de España de solo 40 habitantes que busca vecinos: ofrece trabajo y casa gratis

En la provincia de Soria, en el corazón de la llamada "España Vaciada", hay un pueblo que se niega a morir. Se llama Arenillas, tiene apenas 40 habitantes estables y lanzó una iniciativa inusual: ofrece casa gratis y trabajo a quienes se animen a mudarse y echar raíces.

La propuesta nació como respuesta a la despoblación que azotó la región en las últimas décadas. El municipio, junto a la Asociación Cultural de Arenillas, rehabilitó siete viviendas para ponerlas a disposición de nuevos pobladores. No se trata de una mudanza temporal: buscan personas o familias dispuestas a instalarse de forma permanente e integrarse a la vida comunitaria.

Qué incluye la oferta

El plan no es solo un techo gratuito. Quienes se sumen al proyecto tendrán empleo asegurado. Las tareas prioritarias son las de albañil, vinculadas al mantenimiento y la rehabilitación de los inmuebles municipales. También existe la posibilidad de hacerse cargo del bar social, un espacio que funciona como punto de encuentro para los vecinos.

El presidente de la Asociación Cultural, Rodrigo Gismera, contó que la convocatoria superó todas las expectativas. "En menos de una semana recibimos 116 solicitudes de personas interesadas en empezar de nuevo en Arenillas", señaló. "Hay gente cansada de la ciudad, otros que buscan estar más cerca del trabajo o que ven en esta propuesta una oportunidad para salir adelante".

La vida en Arenillas: tranquilidad y naturaleza

A pesar de su tamaño, Arenillas tiene una superficie de unos 30 kilómetros cuadrados y está rodeada de campos de lavanda y plantas aromáticas. Allí se producen esencias y miel de forma artesanal. En verano, la población se multiplica y puede llegar a 300 personas, especialmente durante las fiestas populares de agosto.

En cuanto a servicios, el pueblo cuenta con lo básico: consultorio médico y espacios comunitarios. El transporte público es limitado, por lo que muchas gestiones requieren trasladarse a localidades cercanas. Pero los habitantes destacan la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la "unión vecinal" como los grandes valores del lugar.

Requisitos y perfil buscado

El proyecto no está abierto a cualquiera. Se prioriza a personas o familias que se comprometan a vivir de forma permanente y asumir un rol activo en la comunidad. También se valora especialmente a quienes tengan intención de emprender o aportar nuevos servicios, con el objetivo de reactivar la economía local. "Más que una oportunidad temporal, es un proyecto pensado para construir una nueva vida a largo plazo en un entorno rural", explicó Gismera.

Atractivos turísticos y fechas festivas

Arenillas, a pesar de su lucha contra la despoblación, conserva varios puntos de interés que atraen a visitantes:

Iglesia de San Cipriano y Santa Justina

Casa Solariega del Curato

Ermita de San Martín

Museo etnográfico

Alambique para la destilación de hierbas aromáticas

Fuente Romana

El pueblo celebra dos fiestas importantes: San Isidro Labrador (15 de mayo) y San Cipriano (primera semana de agosto o finales de septiembre).