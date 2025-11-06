El programa "Buenos Aires 24 Horas” se activará en las cinco fechas de noviembre 2025.

La Ciudad de Buenos Aires activa el programa "Buenos Aires 24 horas", el plan de mejoras de seguridad en ocho zonas clave, con más entretenimiento, locales abiertos hasta las 4 am y extensión de subtes y colectivos.

En una primera etapa, buscará potenciar la temporada alta de nocturnidad que se extiende hasta diciembre para el mayor disfrute y la reactivación del sector.

“La noche porteña tiene la capacidad de conquistar a los turistas más exigentes, y son los mismos vecinos quienes le dan esa magia que nos ha hecho célebres en todo el mundo”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

¿Cómo es el programa Buenos Aires 24 horas?

Entre las acciones que se llevarán adelante en el marco del programa "Buenos Aires 24 horas" se destacan los operativos de control y el refuerzo de la higiene urbana; el aumento de la frecuencia y la extensión del horario del subte y de colectivos garantizando que moverse de noche sea más fácil y seguro; conexión entre zonas de ocio nocturno y centros de transbordo; más señalética; refuerzo y renovación de luminarias; mayor presencia policial; control de “trapitos”; y nuevos estacionamientos y medidas para ordenar el tránsito en sectores como Costanera y Palermo. También habrá ambulancias y motos médicas en lugares de gran concurrencia de gente.

¿Cuándo funcionará el programa Buenos Aires 24 horas en noviembre 2025?

El programa "Buenos Aires 24 Horas” se activará en las siguientes fechas de noviembre 2025:

Sábado 8 de noviembre: La Noche de los Museos;

Jueves 13 de noviembre: La Noche de las Heladerías;

Sábado 22 de noviembre: La Noche de las Librerías,

Jueves 27 de noviembre: Retiro Abierto, y más propuestas como Corrientes 24h para el disfrute nocturno de los porteños.

¿Dónde funcionará el programa Buenos Aires 24 horas?

El programa "Buenos Aires 24 Horas” comenzará con una primera etapa en ocho zonas clave:

Plaza Serrano: jueves y domingo de 19 a 3, y viernes y sábado de 19 a 6;

Paseo de la Infanta: jueves y domingo de 19 a 3 de la madrugada, y viernes y sábado de 19 a 6;

Avenida Corrientes: jueves, viernes y sábado de 19 a 3;

Abasto: jueves, viernes y sábado de 19 a 3,

Microcentro: jueves a domingo de 19 a 3;

Caballito: jueves, viernes y sábado de 19 a 1 de la madrugada;

Villa Devoto: jueves, viernes y sábado de 19 a 2,

Distrito Joven en la Costanera: viernes y sábado de 22 a 7.

¿Qué líneas de colectivos y subte reforzarán y extenderán el horario de circulación?

Con respecto al transporte, el programa "Buenos Aires 24 Horas” prevé el refuerzo de unidades en las líneas 108, 99, 107, 25, 7, 109 y 115 para brindar una frecuencia de 20 a 30 minutos entre las cero hora y las 5 de la madrugada, y se pondrán en valor las demarcaciones de los cajones amarillos (la señalización de los colectivos). En cuanto a los Subtes, se programará una extensión de su red para eventos especiales (Shows, noches de, etc.).

"Buenos Aires 24 Horas” se estructurará por etapas y se proyecta como una de las 50 grandes transformaciones de la Ciudad hacia 2027.