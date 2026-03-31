Aguas termales a la orilla del río: el lugar con beneficios terapéuticos a pocos kilómetros de Buenos Aires  

A tan solo unas horas de viaje desde Buenos Aires, se presenta un destino termal privilegiado. Junto al Lago Salto Grande y el río Uruguay, se encuentran termas terapéuticas. La cercanía -aproximadamente 430 kilómetros por ruta- convierte a estos atractivos en una excelente opción.

Por un lado, las Termas del Ayuí se destacan por su entorno de flora y fauna autóctona conviven con un diseño humano para el relax y la recreación. Este complejo cuenta con un Parque Acuático único en la región, lo que lo convierte en una opción ideal para familias y grupos que buscan diversión además de descanso.

Los beneficios terapéuticos

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Las aguas del Ayuí poseen propiedades mineromedicinales, bicarbonatadas y alcalinas, con beneficios terapéuticos que incluyen efectos diuréticos y descontracturantes naturales. Los visitantes pueden disfrutar de siete piscinas con temperaturas entre 37º y 43º, hidromasajes, burbujas de aire comprimido y cascadas de piedra, creando un ambiente de bienestar integral. El complejo se complementa con espacios para deportes al aire libre, caminatas y actividades recreativas, lo que lo convierte en un destino versátil.

Por otra parte, las Termas de Punta Viracho, también en Concordia, ofrecen una experiencia distinta: dos piscinas ubicadas a pocos metros de una playa de piedras junto al Lago Salto Grande. Viracho se caracteriza por su contacto directo con el lago, donde veleros y lanchas navegan a escasos metros de las piscinas, generando un entorno único.

Aguas termales a la orilla del río: el lugar con beneficios terapéuticos cerca de PBA

Este complejo está pensado especialmente para adolescentes y jóvenes, aunque también es concurrido por familias completas, lo que lo convierte en un espacio dinámico y diverso. La piscina circular al aire libre está dividida en áreas específicas para adultos, niños y jóvenes, todas con vistas privilegiadas hacia el lago . Las aguas de Viracho son reconocidas por sus efectos relajantes y sedantes, ideales para quienes buscan tranquilidad en un entorno natural.

La combinación de termas y deportes náuticos convierte a Viracho en un destino atractivo durante todo el año, con actividades que van más allá del descanso. Tanto Ayuí como Viracho ofrecen propuestas complementarias: mientras el primero se centra en la salud y el parque acuático, el segundo privilegia la integración con el lago y la juventud.