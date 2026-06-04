Turismo astronómico: el rincón de San Juan para tocar las estrellas

San Juan se consolidó en los últimos años como uno de los principales destinos de turismo astronómico de Argentina. Gracias a la escasa contaminación lumínica, la baja humedad y la gran cantidad de noches despejadas, miles de visitantes llegan cada año para observar el cielo en condiciones excepcionales.

Dentro de la provincia, el departamento de Calingasta se convirtió en el epicentro de esta actividad. Allí se encuentran algunos de los observatorios más importantes del país, rodeados por paisajes de montaña y amplias extensiones donde la oscuridad natural favorece la observación del firmamento.

Por qué visitar El Leoncito, el paraíso del turismo astronómico de San Juan

Ubicado cerca de la localidad de Barreal, el Parque Nacional El Leoncito alberga dos centros científicos de referencia: la Estación Astronómica Carlos U. Cesco y el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO). Ambos ofrecen actividades de divulgación y visitas guiadas para quienes desean conocer más sobre el universo.

La zona reúne condiciones especialmente valoradas por los astrónomos. Según la información turística oficial de San Juan, el área registra más de 250 noches despejadas al año, con cielos oscuros, poco viento y una atmósfera con bajos niveles de humedad y contaminación.

Durante las visitas, los turistas pueden observar planetas, estrellas, nebulosas y otros cuerpos celestes a través de telescopios, además de participar en charlas guiadas por especialistas.

San Juan, la capital del astroturismo en Argentina

La provincia fue reconocida como la Capital Nacional del Turismo Astronómico gracias a las condiciones de sus cielos y a la infraestructura desarrollada para la observación del espacio. Además de Calingasta, cuenta con otros centros de divulgación científica que complementan la experiencia.

Al caer la noche, la Vía Láctea suele apreciarse con gran nitidez desde distintos puntos de El Leoncito y Barreal. La combinación de oscuridad, altura y clima estable convierte a este rincón de San Juan en uno de los lugares más destacados del país para contemplar las estrellas.

Para quienes buscan una experiencia diferente en contacto con la naturaleza, el turismo astronómico en Calingasta ofrece la posibilidad de descubrir uno de los cielos más limpios de Argentina y observar fenómenos celestes que resultan difíciles de apreciar en zonas urbanas.