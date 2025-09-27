Miles de personas marcharon esta tarde desde Plaza de Mayo al Congreso junto al movimiento Ni Una Menos y el colectivo feminista para acompañar el pedido de justicia de familiares y amigos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas hace pocos días en una casa de Florencio Varela. "Vamos a seguir pidiendo Justicia así nos lleve la vida entera", dijo uno de los familiares. Fue la segunda marcha del movimiento de mujeres en la misma semana desde que se conoció la noticia.

Ni la lluvia ni el mal clima impidió que cientos de personas comenzaran a congregarse desde las 16 cerca de la histórica plaza con banderas y consignas en pedido de que se esclarezca qué pasó con ellas. Rodeado de pancartas con pedidos de justicia, el padre de Brenda, Leonel, pidió que "no le pase nunca más a ninguna mujer" y exigió que sean "realmente buscados" los culpables. "Sino los vamos a salir a buscar nosotros. Nosotros mismos los vamos a ir a buscar", indicó Leonel ante la prensa presente.

Antes de las 18, la caravana encabezada por los familiares de las tres víctimas del triple femicidio ya había llegado al Congreso, portando una gran bandera en reclamo de justicia y con la consigna "las pibas no se matan". “Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, dijo Antonio durante la movilización el abuelo de Morena y Brenda.

El padre de Morena, Damián, también se sumó a la manifestación convocada por Ni Una Menos y pidió el urgente accionar de la Justicia y alertó por otro caso. "Hay otra chica desaparecida ayer, que no pase lo de Morena, Brenda y Lara", apuntó.

Por su lado, el primo de Brenda y Morena, Federico Celedón, agradeció a los organizadores de la marcha y exigió que los investigadores del caso "se dejen de joder, se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer". "Vamos a seguir pidiendo Justicia así nos lleve la vida entera", lanzó. Si bien tuvo su epicentro en el centro porteño, la marcha tuvo réplicas en otros puntos del país como las ciudades de Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

Durante el trayecto de diez cuadras de movilización entre Congreso y Plaza de Mayo, las familias estuvieron acompañadas por miles de personas que se sumaron con carteles. "Vivas nos queremos", "Ninguna vida es descartable", "Por ellas y por todas, ni una menos", rezaban los afiches. "Nos siguen matando. Tengo una hija de 4 años y un hijo de 9. Los dos tienen que saber criar varones para que respeten a las mujeres, y las nenas tienen que saber cuáles son sus derechos", dijo una mujer en declaraciones televisivas, que dijo sentirse "conmocionada" por el caso.

Cómo fue la convocatoria

"Este sábado, desde las 16, marchamos de Plaza de Mayo a Congreso, en CABA y en todas las ciudades del país. Dejen en comentarios los puntos de encuentro en sus ciudades. Nos vemos en las calles. Por Lara por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan", señalaron a través de su cuenta de Instagram la organización Ni Una Menos.

Junto a la publicación en redes sociales, desde la agrupación feminista publicaron diversos afiches que se verán durante todo el recorrido: "Justicia por Brenda, Morena y Lara", "Ni una Menos. Paren de matarnos. Todas las vidas importan", "No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios", "Acá no se deja de luchar", "Por las que ya no están", "Marcho para que no me tengas que avisar cuando llegás", "Acá están las feministas", "Estoy viva porque otras pelearon por mí", "Ninguna se salva sola" y "La violencia de género crece con el aval del Estado" son algunos de los textos que se observan.

"¡Ninguna vida es descartable! Ni Una Menos. ¡Vivas, libres y con derecho a decidir nos queremos! No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Hay pibas pobres, el Estado es responsable", agregaron en una segunda publicación. Además de marchar por el triple femicidio en Varela, también realizarán una acción en el marco del #28S, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto, Legal y Seguro.

Marchas en todo el país: convocatorias en Rosario y Córdoba

La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario también llamó a movilizarse este sábado para repudiar el triple femicidio en el centro de la ciudad santafesina. La concentración fue a partir de las 16 horas, en la sede de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y contó con una marcha hacia la Plaza San Martín rosarina. "No hay víctimas buenas ni malas, ¡hay femicidios!", fue el lema del llamado a manifestarse contra la violencia de género y en reclamo de políticas públicas para prevenirla y erradicarla.

También los colectivos feministas de Córdoba se sumaron a las movilizaciones, con una marcha que se dio desde las 17 en el cruce entre la avenida Colón y La Cañada, en la capital provincial.

Los avances de la causa: quién es "Pequeño J" y cómo dieron con su identidad

En las últimas horas, la investigación por el brutal triple femicidio sumó un quinto detenido y la imagen de los hombres más importantes para la investigación. Los investigadores de la Policía Bonaerense difundieron la foto de "Pequeño J", un joven de 20 años llamado Tony Janzen Valverde Victoriano, de nacionalidad peruana. Es el principal apuntado de ser el líder de la banda que ordenó la ejecución de Lara, Brenda y Morena y a su vez, de planificar que esos crímenes sean filmados y transmitidos para un grupo cerrado de alrededor de 45 personas.

En un comunicado y en medio de varios operativos de búsqueda, los investigadores señalaron que “a partir de los seguimientos que estamos haciendo detectamos que el acusado se quiere escapar del país y por eso liberamos la imagen de la cara, su nombre y el pedido de captura internacional”. De esta forma, se suma a la búsqueda que más temprano se conoció acerca del sindicado como el gatillero de la banda, Matías Agustín Ozorio, cuya foto y su pedido de captura internacional ya están plasmados en una circular roja de Interpol.