Triple femicidio en Florencio Varela: las denuncias de "Pequeño J" desde la cárcel

Tras haber sido extraditado del Perú, Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz por el triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025. El narcocriminal fue procesado por el Juzgado Federal N°2 de Morón al ser considerado presunto coautor del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El juez Jorge Rodríguez lo imputó por el delito de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos", por el que podría recibir una pena de prisión perpetua.

No obstante, este viernes, el abogado defensor del acusado, Lucas Contreras, apeló el procesamiento y solicitó un habeas corpus denunciando que su cliente se ha enfrentado a diferentes "torturas psicológicas" dentro del penal bonaerense.

Según informó Infobae, Contreras expresó en un documento presentado a las autoridades judiciales, que debido a la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de La Nación, Pequeño J se encuentra en una celda individual 23 horas al día. Asimismo, manifestó que tiene muy poco contacto con su defendido y por eso, pidió que dicha medida se declare inconstitucional.

El abogado de "Pequeño J" denunció "condiciones ilegales" de detención en Marcos Paz

Contreras pidió que se le permita a su defendido comunicarse por videollamada con su familia de Perú al menos dos veces a la semana. En esa línea, aseguró que Valverde se encuentra detenido en condiciones "ilegales" y que, si no se lo traslada a una cárcel con un régimen correspondiente, "su defendido debe quedar en libertad".

En referencia a la imputación, el abogado dijo que "la propia parte acusadora admitió el carácter provisional, impreciso e insuficientemente delimitado" de dicha acusación. "No existe a la fecha ningún elemento probatorio objetivo, independiente y verificable que ubique de manera cierta a mi defendido en el lugar de los hechos", explicó. Por tal motivo, la prisión preventiva de Valverde "debería cesar".

A su vez, sostuvo que a su cliente se le está imponiendo una pena "cruel, inhumana y degradante", ya que el acusado está "aislado permanentemente de la población carcelaria relegado a un confinamiento en soledad".

Por último, el letrado exigió que se revea la situación de su defendido "de inmediato" debido a que "no ha cometido ningún tipo de rebeldía o hechos de inconducta" desde que permanece privado de su libertad en Marcos Paz.