Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jovenes asesinadas en Varela.

El juez de Garantía N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, quien estuvo a cargo de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, denunció un intento de amedrentamiento en su contra tras sufrir dos episodios de robo y violencia. “Me apuntaron en la cabeza”, sostuvo el magistrado al brindar precisiones acerca del primer hecho, ocurrido el 2 de noviembre en su domicilio. En tanto, Guevara afirmó haber sufrido, en plena Nochebuena, otro hurto al que atribuyó el mismo significado intimidatorio.

“Me sacaron las llaves de mi casa y me pusieron la pistola en la nuca, estaba convencido de que me disparaban", rememoró el juez en diálogo con Radio Rivadavia sobre los momentos de tensión que vivió al arribar a su hogar junto a su familia en noviembre pasado. El exjuez de la causa por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez precisó que, junto con la policía, pudo rastrear a los delincuentes, que se habían refugiado en el barrio Ejercito de Los Andes, más conocido como Fuerte Apache.

Más recientemente, en plena Nochebuena, Guevara fue víctima de otro robo en una propiedad que utiliza los fines de semana. Según el propio magistrado, los ladrones se llevaron una consola de videojuegos, hecho que también relacionó con presuntas amenazas derivadas de la causa. "Claramente no venían a buscar ni la consola ni nada, sino que tiene otra connotación", interpretó el juez en declaraciones al canal A24.

La causa del triple crimen de Florencio Varela ya no está exclusivamente bajo el mando del juez Guevara. Tras avalar la prisión preventiva de los imputados y aprobar el traslado del expediente al fuero federal por la conexión con el narcotráfico, la Cámara Federal de San Martín sorteó la investigación al Juzgado Federal N.º 2 de Morón, que ahora debe formalizar su intervención en el caso.

Nuevo sospechoso en la causa del triple femicidio

En las últimas semanas, la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela tuvo un nuevo avance con la detención de otro sospechoso, acusado de haber tenido participación en el entramado criminal que derivó en el asesinato de las tres jóvenes. Se trata de Bernabé Jesús Mallon, de 42 años, quien firmaría parte de la banda que planificó el crimen. Con esta aprehensión, ya son doce las personas imputadas en la causa, que continúa en etapa de instrucción.

El expediente se encuentra actualmente bajo análisis del fuero federal, luego de que la Justicia bonaerense avalara el traspaso por la presunta vinculación del crimen con una organización narcocriminal. Mientras se define la competencia definitiva, los imputados permanecen con prisión preventiva y sigue abierta la pesquisa para determinar responsabilidades y posibles encubrimientos.