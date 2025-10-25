Triple femicidio en Varela: el fiscal aseguró que conocen el motivo de los crímenes

A un mes del triple femicidio de Florencio Varela en el que asesinaron salvajemente a Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), el fiscal del caso Adrián Arribas aseguró haber descubierto el motivo del crimen que paralizó al país.

En diálogo con la prensa, el titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza confirmó que la finalidad de los asesinatos estuvo puesta en "recuperar la droga robada". Asimismo, el letrado dijo que no está claro si la orden del crimen provino o no de Perú. "Aún está en investigación, pero es una posibilidad", expresó.

Motivo del crimen y prisión preventiva para los detenidos: qué dijo el fiscal

Luego de una intensa investigación para determinar las causas del triple crimen -que ya tiene un total de nueve detenidos y cuatro personas prófugas-, el fiscal Arribas afirmó que el "robo de estupefacientes" es un hecho y ya no una hipótesis. "Nosotros describimos como motivo el robo de estupefacientes, a raíz de eso -en un conocimiento anterior con las víctimas- hay una privación ilegítima de la libertad que comienza su ejecución en La Matanza y concluye con el crimen", señaló ante los medios.

En este sentido comunicó el pedido de prisión preventiva para todos los acusados y solicitó también que la causa pase a manos de la Justicia Federal debido a la gravedad de los hechos. "El fundamento primario es que cuando indagamos a todos los detenidos, los indagamos por el 142 bis del art. 33 del Código Procesal de Nación y habilita a la Justicia Federal para intervenir en ese delito. En perjuicio de eso, nosotros planteamos que estamos ante una banda que es narcocriminal y también que se actuó en diferentes jurisdicciones", indicó.

Sobre la situación de los detenidos y el cambio de jurisdicción penal aclaró: "Si el juez hace lugar, continuarán en prisión preventiva salvo alguna situación que el magistrado no considere hasta el juicio oral. En principio estarían detenidos todos los que nosotros creemos que participaron en el hecho. Tenemos tres prófugos y estamos trabajando por si ha quedado algún eslabón, para que todos sean detenidos".

La UFI de La Matanza agregó a los ocho detenidos en Argentina una imputación por privación ilegítima de la libertad. Además, eximió a las tres mujeres - Daniela Ibarra, Celeste Magalí Guerrero y Florencia Ibáñez- del agravante por violencia de género. "El juez tiene cinco días para expedirse en relación a la prisión preventiva que requerimos, sobre si la da o no", expresó.

"La finalidad de la privación ilegítima de la libertad era recuperar la droga y en ese contexto, se les da muerte a las tres chicas", aseveró. Y continuó: "En semejante salvajismo, en tratar a un cuerpo y darle muerte de la manera que se le dio, de forma salvaje, nos pareció que la apreciación que hice sobre el 'desprecio por la vida' debía formar parte del requerimiento".

En cuanto a la autoría intelectual del triple crimen, Arribas reveló: "Nosotros hablamos de coautoría, no de un líder. En el marco de la pirámide de la banda narco, Sotacuro podría ser uno de los líderes. Pero en el marco del homicidio, son todos coautores".