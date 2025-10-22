Venta de pasajes de tren de larga distancia en noviembre 2025 a Mar del Plata, Rosario y más: precios y cómo comprar

Trenes Argentinos abrió la venta de pasajes de larga distancia para noviembre de 2025. Se trata de una oportunidad única para planificar una escapada de verano a destinos claves del país como San Nicolás, Mar del Plata y Rosario, entre otros. ¿Cuánto salen los boletos y cómo comprarlos?

Las personas que busquen planificar una escapada en las siguientes semanas podrán ahorrar dinero en el viaje, ya que se encuentran habilitados los pasajes en tren de larga distancia hasta el 30 de noviembre de 2025. Todos trenes cuentan con baños, ambiente climatizado, sector de comedor y espacios para personas con movilidad reducida. Sin embargo, el precio depende del destino.

Trenes a Rosario

La venta de pasajes para viajar desde Retiro hasta Rosario ya se encuentra habilitada. Entre esas dos estaciones cabeceras, se puede acceder a otros destinos claves del país como Bragado, San Pedro y San Nicolás.

Las tarifas dependen del recorrido y de los días en los que se viaja. En concreto, es un 10% más barato viajar los días de semana. Al salir desde Buenos Aires el viaje completo cuesta:

En Primera : de lunes a jueves $11.700 y los viernes, sábados y domingos $13.000.

: de y los viernes, sábados y domingos $13.000. En Pullman: de lunes a jueves $14.000 y los viernes, sábados y domingos $16.800.

Trenes a Mar del Plata

Trenes Argentinos también ofrece la posibilidad de llegar en tren a Mar del Plata. Los viajes en los trenes comunes duran 6 hs y 30 min; mientras que en los semidirectos solo duran 6 horas. La formación sale de Plaza Constitución, con acceso al preembarque por la calle Hornos 25, Ciudad de Buenos Aires y llega a la estación de Mar del Plata, en Avenida Pedro Luro 4600.

En Primera : los asientos están desde $25.000 (el valor está sujeto a la ocupación de plazas al momento de la compra del pasaje).

: los asientos están desde (el valor está sujeto a la ocupación de plazas al momento de la compra del pasaje). En Pullman: tienen un valor de $30.000.

Los descuentos en trenes a larga distancia: quiénes pagan menos

Los boletos se pueden adquirir en la web oficial o en las boleterías habilitadas. Las personas que compren online tienen un 10% de descuento. Mientras que están disponibles las siguientes promociones:

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje. Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

