Hay una sede del CONICET y tiene unas playas tranquilas: la escapada ideal a un antiguo barrio de Mar del Plata

Argentina tiene todo tipo de destinos turísticos para aprovechar en una escapada de fin de semana largo y uno de ellos es Mar del Plata, la reconocida ciudad costera de la provincia de Buenos Aires. Allí se ubica uno de los barrios más antiguos del distrito con playas tranquilas y en cercanías de una sede del CONICET, el organismo de ciencia y tecnología que viene de trabajar en una expedición en aguas marplatenses.

Cada tanto, la ciencia y el turismo convergen. Así ocurrió con la reciente expedición submarina argentina en el Cañón de Mar del Plata, organizada por el CONICET junto al Schmidt Ocean Institute, que exploró hasta 3900 metros de profundidad utilizando tecnología de última generación y transmitió en vivo la biodiversidad del fondo marino . Ese foco científico sobre Mar del Plata es la puerta de entrada perfecta para mirar más cerca: el antiguo barrio de La Perla, donde también hay una sede del CONICET -la ciudad es un polo de investigación marina- y playas tranquilas que invitan a una escapada sin alejarse de la ciudad.

Las playas de La Perla, al norte del centro, cuenta con arenas semi-gruesas, balnearios conectados por pasarelas de distintos niveles y servicios completos, como restaurantes, carpas, heladerías, kioscos, vestuarios y piletas, ofrecen un entorno cómodo, familiar y sin grandes aglomeraciones. Además, su oleaje moderado y pendiente suave permiten ingresar al mar con facilidad, ideal para nadar sin complicaciones. En la zona calmada llamada Perla Norte se encuentra una playa más íntima y relajada. y aunque haya marea alta, ofrece servicios de calidad y un mar apacible que la convierte en elección predilecta aquellas personas que buscan tranquilidad y un ambiente familiar.

La Perla, el barrio más antiguo de Mar del Plata

Además de su ambiente playero, La Perla está cargada de historia. Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad hecho en asentamientos franjados sobre la arena desde fines del siglo XIX. En 1891, se construyó el primer Hotel La Perla, y en décadas posteriores, se levantaron balcones de madera, balnearios históricos y edificaciones que tejieron el paisaje urbano junto al mar. La intervención urbanística más destacada llegó en 1989 con el emblemático complejo balneario diseñado por Clorindo Testa, un paseo elevado que une cinco balnearios e integra naturaleza y arquitectura en un entorno contemplativo.

Dónde queda la sede del CONICET en el barrio de La Perla, Mar del Plata

La sede del CONICET en Mar del Plata se encuentra ubicada en el histórico Chalet "Irene Spinetto de Sanguinetti", emplazado en 11 de Septiembre 2626, en el barrio La Perla, frente al mar y visible desde distintos puntos de la costa marplatense. Esta construcción emblemática, edificada en 1937 y declarada Bien de Interés Patrimonial, alberga las oficinas administrativas de la Unidad de Administración Territorial del Centro Científico Tecnológico (CCT) Mar del Plata. Allí se desempeñan áreas como Administración, Informática, Recursos Humanos, Vinculación Tecnológica, entre otras.