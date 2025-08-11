No es Entre Ríos: la provincia argentina donde está el parque termal "más relajante" ideal para una escapada.

Viajar a las termas es una de las opciones predilectas para aquellos que busquen una escapada de la rutina y la vorágine de la ciudad. Y aunque Entre Ríos es una de las provincias más elegidas para visitar este tipo de complejos, hay otra provincia argentina que cuenta con un lugar ideal para compartir en familia o pareja.

Ubicadas a solo 43 kilómetros de la ciudad de Mendoza, las Termas de Cacheuta se consolidaron como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. Rodeadas por la imponente Cordillera de los Andes y atravesadas por el río Mendoza, ofrecen una experiencia única para el relax, ya que combina aguas termales, paisajes naturales y servicios de primer nivel.

El complejo cuenta con modernas piscinas de piedra natural alimentadas por aguas termales ricas en minerales, reconocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas. Con temperaturas que oscilan entre los 28°C y los 43°C, las aguas ayudan a mejorar la circulación, aliviar dolores musculares y reducir el estrés, convirtiendo la visita en una auténtica escapada de bienestar.

Además de su circuito termal, el Parque de Agua Termal de Cacheuta ofrece toboganes, piletones de distintas temperaturas, zonas de hidromasaje y espacios ideales para disfrutar en familia o con amigos. Quienes buscan una experiencia más exclusiva pueden acceder al hotel-spa del complejo, que incluye servicios de masajes, fangoterapia y gastronomía gourmet con productos regionales.

Por otro lado, la ubicación privilegiada de las termas permite combinarlas con otras actividades turísticas de la zona, como cabalgatas, senderismo, rafting o recorridos por bodegas de renombre. Por eso, es un plan elegido tanto por mendocinos como por visitantes nacionales e internacionales que desean desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.

Cómo llegar a las termas de Cacheuta

Desde la ciudad de Mendoza, el acceso es rápido y sencillo: se puede llegar en auto por la Ruta Provincial 82 en un viaje de aproximadamente 40 minutos, bordeando el río y atravesando paisajes de montaña. También existen excursiones y servicios de transporte que parten diariamente desde el centro.

En el caso de viajar desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más común es tomar un vuelo directo al Aeropuerto Internacional de Mendoza (El Plumerillo), con una duración aproximada de dos horas. Desde allí, el traslado hacia Cacheuta se puede hacer en auto alquilado, taxi o transporte turístico.