Está 100% asfaltada y pasa por las sierras más imponentes de Buenos Aires: la espectacular ruta para una escapada

Los detalles de una de las rutas más espectaculares para viajar y aprovechar para una escapada.

Una de las rutas provinciales más destacadas de la Argentina tiene la particularidad de que resulta espectacular a la hora de viajar en auto. Esta 100% asfaltada y en el camino pasa por las sierras más imponentes de la provincia de Buenos Aires, lo que la convierte en una arteria ideal para aprovechar a hacer una escapada de fin de semana.

La Ruta Provincial 76 regala un trayecto único: 23 kilómetros completamente asfaltados entre Sierra de la Ventana y Tornquist, dos joyas del paisaje bonaerense. Este tramo transita verdes campos, cordones serranos antiguos y arroyos cristalinos, ofreciendo distintos panoramas en el viaje. Ideal para disfrutar todo el año, su estado impecable la convierte en una escapada accesible y sin complicaciones.

Durante el trayecto, se atraviesan zonas donde la iguana de cobre y el pino plateado son habitantes casi exclusivos del ecosistema. Aproximadamente a mitad de camino se encuentra el Parque Provincial Ernesto Tornquist, que dispone de senderos para ascender al emblemático Cerro Ventana -del cual deriva el nombre de toda la sierra- y otros circuitos que conducen al Cerro Tres Picos, el más alto de la provincia, con 1.239 metros de altura. También hay grutas naturales, jardines botánicos y piletas naturales que invitan a detenerse y explorar.

Después de años de reclamos, el tramo entre San Eloy y el desvío a Villa Ventana fue recientemente renovado con trabajos de bacheo profundo, aumentando la seguridad vial y mejorando considerablemente la experiencia de manejo. Estas obras son parte de un plan regional más amplio que busca renovar la accesibilidad a la zona y fortalecer al turismo.

El pueblo con trasfondo peronista con uno de los mejores quesos bonaerenses

Los Toldos, en el partido de General Viamonte, es más que un destino de campo: es el lugar donde nació Eva Perón, y aún hoy sigue llevando en su identidad una fuerte impronta política. Este pueblo, de origen mapuche y con memoria viva del peronismo, se ha convertido también en epicentro de la producción quesera artesanal de la provincia. Hidalgo de su historia y de su gente, invita a vivir una experiencia híbrida entre la memoria política y los sabores de un gouda tradicional, elaborado desde mediados del siglo XX por inmigrantes holandeses en colaboración con monjes benedictinos del monasterio local.

Este es el monumento a Eva Perón en Los Toldos.

Cada año, el Festival del Queso se celebra como una fiesta cultural y gastronómica: ferias, degustaciones de gouda artesanal y actividades culturales que consolidan a Los Toldos como una escapada que mezcla identidad, historia y sabores con raíces profundas.