Es un paraíso "escondido": la pequeña selva para hacer una escapada en familia

Los paisajes de Argentina parecen ser inagotables, ya que cuando se creía haber visto todo se descubre un nuevo sitio con características impactantes. Este es el caso de una pequeña selva ubicada en la provincia de Salta que, no solo destaca por su ubicación, sino por lo imponente de su paisaje.

Se trata de la Reserva Nacional El Baritú, ubicada en el Departamento de Santa Victoria, en el extremo noroeste de la provincia de Salta. De difícil acceso y poco transitada, esta reserva sorprende con su paisaje selvático, muy poco común en la zona, su riqueza en biodiversidad y una paz que contrasta con la vorágine urbana.

El Baritú es la única área protegida tropical del país y forma parte del ecosistema de las Yungas. Allí conviven árboles milenarios, ríos, aves de colores intensos y especies amenazadas como el yaguareté. Su clima húmedo y cálido, con lluvias frecuentes en verano, le da un aire de selva profunda que no se encuentra en ningún otro rincón del país.

A diferencia de otros destinos turísticos del norte argentino, El Baritú no cuenta con caminos pavimentados ni grandes estructuras hoteleras, lo que la convierte en una propuesta perfecta para quienes buscan contacto directo con la naturaleza y turismo sustentable. Sin embargo, esto tiene su contra, ya que no hay servicios dentro, por este motivo se recomienda llevar comida, agua y calzado cómodo.

Cómo es el camino a Lipeo, la travesía estrella de El Baritú

Dentro de la Reserva Nacional El Baritú, el sendero hacia el paraje Lipeo se ha convertido en uno de los recorridos más emblemáticos. Este camino, que se inicia desde el pueblo de Los Toldos, permite adentrarse a pie o a caballo en el corazón de la selva de montaña, atravesando ríos, quebradas y paisajes de una exuberancia única.

La travesía dura unas cinco horas de caminata moderada y culmina en Lipeo, una pequeña comunidad rodeada de naturaleza, donde los visitantes pueden conocer costumbres locales, compartir con las familias del lugar y descansar en albergues rurales. Es un trayecto que combina naturaleza, historia y cultura, ideal para quienes buscan una experiencia auténtica en pleno monte salteño.