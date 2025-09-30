Los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba fueron suspendidos de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.

Según informaron fuentes de Trenes Argentinos a El Destape, la suspensión de esos servicios se dio por pedido de Nuevo Central Argentino (NCA), "que es el concesionario del tendido de vías, que es una empresa de cargas, a raíz de que hay unas falencias en el tendido".

"No es definitivo ni es una decisión de Trenes Argentinos que es la que opera el servicio, sino una decisión de la empresa que tiene el tendido de vías", agregó.

Horarios y días de trenes a Córdoba y Tucumán: ¿cómo funciona el servicio afectado?

Los trenes que partían de Buenos Aires hacia Córdoba prestaban servicio dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15.45, y desde Córdoba salían los martes a las 17 y viernes a las 21.13.

Por su parte, los servicios a Tucumán salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes a las 21.30.