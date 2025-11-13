Un tren de carga y un camión protagonizaron un fuerte choque este jueves por la mañana en Río Primero, provincia de Córdoba, en la intersección de la Ruta Provincial 10 y la Ruta Provincial 19 (vieja). El siniestro tuvo lugar alrededor de las 6.50 y generó un importante despliegue policial para asistir a los involucrados y asegurar el lugar.

El tren, que arrastraba 60 vagones, impactó contra un camión Mercedes Benz 1634 que transportaba rollos de alfalfa. A pesar de la violencia del choque, el conductor del camión, de 34 años, resultó ileso, mientras que el maquinista, de 32 años, sufrió escoriaciones en el rostro pero se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales indicaron que el personal de la Departamental Río Primero se hizo presente rápidamente para controlar la situación y comenzar con las tareas de investigación. Por el momento, se están realizando las pericias necesarias y recabando testimonios para esclarecer las causas del accidente.

Las autoridades buscan determinar si el siniestro se debió a fallas mecánicas, errores humanos o problemas en la señalización del cruce ferroviario. En ese sentido, la Policía de Río Primero enfatizó la importancia de extremar precauciones en esta zona para evitar futuros incidentes.

El choque dejó importantes daños materiales, aunque por suerte no se reportaron heridos de gravedad. La investigación continúa para establecer con precisión qué factores desencadenaron esta colisión que conmocionó a la comunidad local.

El personal de la Departamental Río Primero acudió de inmediato para asistir a los involucrados y asegurar la zona, destacando la rápida respuesta ante el siniestro. Las pericias y testimonios serán clave para determinar los motivos que provocaron este impactante siniestro.