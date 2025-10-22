El nuevo colectivo eléctrico tendrá una autonomía de hasta 241 kilómetros, más que suficiente para un día de uso en la Ciudad.

La empresa DOTA puso en marcha el primer colectivo eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los internos de la línea 44, que une Puente Alsina con Barrancas Belgrano.

El modelo Agrale MT17.0 es de producción nacional. El vehículo de cero emisiones desarrollado por el fabricante argentino-brasileño Agrale, en colaboración con el especialista en electrificación inglés Equipmake, se encuentra carrozado por la firma Todo Bus, cuyo prototipo se basó en una plataforma de 12 metros y capacidad para transportar hasta 70 pasajeros.

El sistema de propulsión de última generación incluye un motor eléctrico HTM 3500, que genera una potencia máxima de 400 kW (544 CV) y un torque de 357 kgm a 1000 rpm. Además, es alimentado por una batería de iones de litio de 318kWh. "Se lo ha visto cargando energía en los totems del EBus en Puerto Madero", indicó Ciudad de Bondis en X (exTwitter).

¿En qué línea funciona el primer colectivo eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires?

Días atrás, la empresa DOTA puso en circulación el primer colectivo eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires en la Línea 44, referenciada ahora por colores celeste y azul.

"Hace unos días comenzó a circular el primer colectivo 100% eléctrico de los Colectivos de la Ciudad en la Línea 44. Un camino que iniciamos hace unos meses con la primera línea de ebuses que conecta Retiro con Parque Lezama. Los colectivos eléctricos son silenciosos y no generan emisiones", destacó el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua.

El Agrale MT17.0 comenzó así sus pruebas en servicio en las calles de la Ciudad, operado durante los próximos 12 meses. Una vez completadas con éxito esta etapa, se iniciará la fabricación en serie con la intención de llegar al mercado local, así como a otras naciones de la región.

Según estimaciones de la compañía británica, el nuevo colectivo eléctrico tendrá una autonomía de hasta 241 kilómetros, más que suficiente para un día de uso en Buenos Aires.

¿Qué recorrido realiza el primer colectivo de la Ciudad de Buenos Aires?

Operado por la empresa DOTA, la Línea 44 une el trayecto que parte desde Puente Ezequiel Demonty - Ex - Puente Alsina hasta el Centro De Trasbordo Barrancas De Belgrano.