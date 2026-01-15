Viajar en micro cambia para siempre: la decisión del Gobierno sobre el equipaje.

Viajar en micro de larga distancia en Argentina ya no va a ser como antes. El Gobierno Nacional tomó una decisión que obligará a los pasajeros a prestar mucha atención con respecto al equipaje que llevan y a cómo lo señalizan.

Se trata de un nuevo sistema para identificar y seguir el rastro de las valijas que cambia por completo la forma en la que las empresas y los pasajeros manejan el equipaje. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 4/2026, publicada el 13 de enero de 2026 en el Boletín Oficial.

A partir de esta nueva norma, llamada Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas, las empresas de micros ya no estarán obligadas a usar las clásicas etiquetas y fajas físicas impuestas por el Estado.

En lugar de eso, podrán elegir libremente cómo identificar cada valija o bulto, siempre que el sistema permita identificar de manera segura a quién pertenece cada valija. Es fundamental que quienes viajan, se aseguren de señalizar correctamente la valija según lo indica cada empresa para evitar problemas.

La idea es que cada compañía pueda usar el sistema que le resulte más práctico, sin estar obligada a un solo formato. Así, el Gobierno apunta a modernizar y flexibilizar el control del equipaje en los micros de larga distancia, manteniendo la supervisión del Estado pero dejando que cada empresa decida qué tecnología o mecanismo utilizar.

Cómo van a estar señalizadas las valijas y equipajes en los micros

Entre las opciones que podrán utilizar las empresas se incluyen códigos impresos en el pasaje, códigos QR o electrónicos asociados, registros digitales dentro del sistema de venta de tickets, etiquetas impresas por la propia compañía u otros mecanismos que aseguren la trazabilidad entre el pasajero y su equipaje.

Desde la Secretaría de Transporte aclararon que más allá de la libertad de elección, los sistemas deberán cumplir con requisitos básicos de seguridad e inviolabilidad.

Además, estos sistemas que elijan deben ser compatibles con los utilizados en la región y en los servicios internacionales con países limítrofes. Esta condición busca evitar problemas en viajes al exterior y facilitar los controles cuando se cruzan fronteras.

Otro punto clave del nuevo régimen es que ningún equipaje podrá subirse al micro si no tiene un sistema de identificación válido. En esos casos, el pasajero perderá el derecho a cualquier tipo de compensación en caso de pérdida o daño. En cambio, cuando el equipaje esté correctamente registrado con el sistema que utiliza la empresa, seguirán vigentes las indemnizaciones.

Cómo se controlarán estos nuevos sistemas

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar que los sistemas elegidos por cada empresa funcionen correctamente.

Este control se centrará en que el mecanismo realmente permita rastrear el equipaje y garantizar su seguridad, más allá de si se usa una etiqueta física, un código digital o un registro electrónico. El nuevo esquema entrará en vigencia dentro de 60 días, para que las empresas se adapten a sus sistemas.

Además, las compañías deberán informar con 30 días de anticipación a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor qué mecanismo de identificación adoptarán, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones.