La compañía Central de Vicente López publicó los nuevos diagramas de recorridos que presentarán las unidades de la Línea 114 de colectivos.

Con la reciente anexión del tramo que unirá Villa Devoto con Aeroparque en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, tres serán las alternativas finales para los usuarios.

¿Cuáles son los tres nuevos recorridos de la Línea 114 de colectivos?

La Secretaría de Transporte de la Nación aprobó la extensión de la Línea 114 de colectivos hasta el Aeroparque.

A través de la resolución 2/2026, publicada en el Boletín Oficial, la alternancia que se efectivizará con el nacimiento del ramal C, obedeció a un pedido de la empresa operadora, integrante del Grupo Zbikoski.

Además del nuevo servicio, se introdujeron modificaciones en el recorrido troncal, que continuará prestando funciones entre Barrancas de Belgrano y Puente La Noria.

Los tres ramales de la Línea 114 de colectivos

Ramal A: Barrancas de Belgrano – Puente La Noria

Ramal B: Barrancas de Belgrano – Puente La Noria (por Villa Olímpica)

Ramal C: Villa Devoto – Aeroparque

Con esta modificación, la línea 114 será la octava en llegar al Aeroparque Jorge Newbery. A las cuatro que tradicionalmente prestaban servicio hasta allí (33, 37, 45 y 160) se sumaron en los últimos años las unidades de la línea 8, 34 y 166.

Recorrido de los ramales de la Línea 114 de colectivos

Ramal A: Barrancas de Belgrano – Puente La Noria

IDA: Predio de Regulación Barrancas De Belgrano, Avenida Virrey Vértiz, Ingreso a Carriles Exclusivos Del Centro De Transbordobarrancas De Belgrano, Carriles Exclusivos Del Centro Detransbordo Barrancas De Belgrano, Salida De Carriles Exclusivosdel Centro De Transbordo Barrancas De Belgrano En Avenida Juramento, Avenida Juramento, Arcos, Avenidamonroe, Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández De Enciso,Pareja, Mercedes, Nueva York, Avenida Chivilcoy, Avenidafrancisco Beiró, Segurola, Mercedes, Avenida Rivadavia,Diputado Osvaldo Benedetti, Avenida Juan Bautista Alberdi, Avenida Lacarra, José Enrique Rodó, Martínez Castro,Teniente Coronel Casimiro Recuero, Mariano Acosta, Avenida Perito Moreno, Colectora Oeste Avenida Tenientegeneral Luis J. Dellepiane, Avenida Lacarra, Crisóstomo Alvarez, Fernández, Santander, Mozart, Saraza, Avenidacastañares, Corvalán, Aquino, Miralla, Avenida Argentina,José Pablo Torcuato Batlle Y Ordóñez, Avenida Escalada, Avenida General Francisco Fernández De La Cruz, Avenidalarrázabal, Ana Díaz, Avenida Soldado De La Frontera, Avenida Coronel Roca, Cruce Avenida General Paz, Colectoraoeste Avenida General Paz, Cruce Puente De La Noria, Caminopresidente Juan Domingo Perón, Distribuidor Puente De Lanoria, Cosquín, Acceso A Colectora Camino Presidente Juan Domingo Perón, Colectora Camino Presidente Juan Domingo Perón, cruce Camino Presidente Juan Domingo Perón calle sin nombre, ingresando a la TERMINAL DE ÓMNIBUS PUENTE DE LANORIA.

VUELTA: Desde Terminal De Ómnibus Puente De La Noria por Camino Presidente Perón, Cruce Puente De La Noria, Colectora Este Avenida General Paz, Avenida Coronel Roca, Retome Altura Avenida Larrazábal, Avenida Coronel Roca, Avenidasoldado De La Frontera, Ana Díaz, Avenida Larrázabal, Avenida General Francisco Fernández De La Cruz, Avenidaescalada, José Pablo Torcuato Batlle Y Ordóñez, Avenida Argentina, Albariño, Avenida Castañares, Avenida Escalada,Saraza, Mozart, Colectora Este Avenida Teniente General Luis J.Dellepiane, Zuviría, Mariano Acosta, Avenida Segurola,Mercedes, Avenida Gaona, Sanabria, Avenida Franciscobeiró, Avenida Chivilcoy, Nueva York, Bahía Blanca, Avenidafernández De Enciso, Avenida General Mosconi, Avenidaolazábal, Superí, Avenida Monroe, Avenida Doctor Ricardobalbín, Blanco Encalada, Cuba, Avenida Juramento, Avenidavirrey Vértiz, Ingresando Al Predio De Regulación Barrancasde Belgrano a la altura de la Calle Mariscal Antonio José Desucre

Ramal B: Barrancas de Belgrano – Puente La Noria (por Villa Olímpica)

IDA: Desde el Predio de Regulación Barrancas De Belgrano, Avenida Virreyvértiz, Ingreso A Carriles Exclusivos Del Centro De Transbordobarrancas De Belgrano, Carriles Exclusivos Del Centro Detransbordo Barrancas De Belgrano, Salida De Carriles Exclusivosdel Centro De Transbordo Barrancas De Belgrano En Avenida Juramento, Avenida Juramento, Arcos, Avenidamonroe, Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández De Enciso,Pareja, Mercedes, Nueva York, Avenida Chivilcoy, Avenidafrancisco Beiró, Segurola, Mercedes, Avenida Rivadavia,Diputado Osvaldo Benedetti, Avenida Juan Bautista Alberdi, Avenida Lacarra, José Enrique Rodó, Martínez Castro,Teniente Coronel Casimiro Recuero, Mariano Acosta, Avenida Perito Moreno, Colectora Oeste Avenida Tenientegeneral Luis J. Dellepiane, Avenida Lacarra, Crisóstomo Alvarez, Fernández, Santander, Mozart, Saraza, Avenidacastañares, Corvalán, Aquino, Miralla, Avenida Argentina,José Pablo Torcuato Batlle Y Ordóñez, Avenida Escalada,Retome A La Altura De Jeanette Campbell, Avenida Escalada, Avenida General Francisco Fernández De La Cruz, Avenidalarrázabal, Ana Díaz, Avenida Soldado De La Frontera, Avenida Coronel Roca, Cruce Avenida General Paz, Colectora Oeste Avenida General Paz, Cruce Puente De La Noria, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Distribuidor Puente La Noria, Cosquín, Acceso A Colectora Camino Presidente Juan Domingo Perón, Colectora Camino Presidente Juan Domingo Perón, Cruce Camino Presidente Juan Domingo Perón por Callesin Nombre, Ingresando a La Terminal De Ómnibus Puente La Noria.

VUELTA: Desde Terminal De Ómnibus Puente De La Noria Por Caminopresidente Perón, Cruce Puente De La Noria, Colectora Este Avenida General Paz, Avenida Coronel Roca, Retome Altura Avenida Larrazábal, Avenida Coronel Roca, Avenidasoldado De La Frontera, Ana Díaz, Avenida Larrázabal, Avenida General Francisco Fernández De La Cruz, Avenidaescalada, Retome A La Altura De Jeanette Campbell, Avenidaescalada, José Pablo Torcuato Batlle Y Ordóñez, Avenida Argentina, Albariño, Avenida Castañares, Avenida Escalada,Saraza, Mozart, Colectora Este Avenida Teniente General Luis J.Dellepiane, Zuviría, Mariano Acosta, Avenida Segurola,Mercedes, Avenida Gaona, Sanabria, Avenida Franciscobeiró, Avenida Chivilcoy, Nueva York, Bahía Blanca, Avenidafernández De Enciso, Avenida General Mosconi, Avenidaolazábal, Superí, Avenida Monroe, Avenida Doctor Ricardo Balbín, Blanco Encalada, Cuba, Avenida Juramento, Avenidavirrey Vértiz, Ingresando al predio de Regulación Barrancasde Belgrano a la altura de la calle Mariscal Antonio José De Sucre.

Ramal C: Villa Devoto – Aeroparque

IDA: Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) – Villa Devoto (Ciudad Autónoma De Buenos Aires). Ida A Villa Devoto: Desde Aeroparque Jorge Newbery, Por Avenida Costanera Rafael Obligado, Avenida Intendente Güiraldes, Avenida Intendente Cantilo, Distribuidor Ángel Labruna, Puente Ángel Labruna, Avenida Guillermo Udaondo, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares, Juramento, Arcos, Avenida Monroe, Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández De Enciso, Pareja, Mercedes, Pedro Morán, Avenida Chivilcoy hasta Nueva York.

REGRESO: Desde Avenida Chivilcoy Y Nueva York, Por Nueva York, Bahía Blanca, Avenida Fernández De Enciso, Avenida General Mosconi, Avenida Olazábal, Superí, Avenida Monroe, Avenida Doctor Ricardo Balbín, Blanco Encalada, Avenida Cramer, Franklin Delano Roosvelt, Cuba, Avenida Juramento, Avenida Virrey Vértiz, Mariscal Antonio José De Sucre, 11 De Septiembre De 1888, La Pampa, Avenida Del Libertador, Echeverría, Puente Scalabrini Ortiz, Avenida Intendente Güiraldes, Avenida Costanera Rafael Obligado, hasta Aeroparque Jorge Newbery.