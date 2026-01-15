Apagón en el AMBA: cuáles son las zonas más afectadas por los constantes cortes de luz

Los apagones de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son habituales en cada verano. Según datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las zonas más afectadas por los cortes corresponden a la distribuidora Edesur. Sin embargo, este jueves se registró un apagón masivo por una falla en una estación transformadora de Morón en el área de Edenor que dejó a 800.000 usuarios sin suministro eléctrico y 200.000 en el área de Edesur.

Los barrios más afectados

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según el último informe de calidad de servicio del ENRE, que analiza el período que va de septiembre de 2024 a febrero de 2025 y registra la cantidad y la duración de los cortes, las zonas más afectadas de Edesur son: San Vicente, Cañuelas, Presidente Perón, Ezeiza, Berasategui y Florencio Varela en el Gran Buenos Aires.

Los barrios con más cantidad y frecuencia de cortes de Capital Federal en el área de Edesur son Flores y Parque Chacabuco (Comuna 7); Caballito (Comuna 6); y Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas (Comuna 15). Sin embargo, la mayor duración en horas de cortes en Edesur se registra en Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda (Comuna 9).

A diferencia de Edesur, la distribuidora Edenor cumple con los parámetros de cantidad y duración de cortes estimada en el informe de calidad de servicio del ENRE y aprobada en la última Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que se realizó en febrero de 2025.

La mayor cantidad de interrupciones de Edenor en el Gran Buenos Aires se registra en General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Moreno, Pilar, José C. Paz, Escobar y Tigre.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde Edenor tiene los mejores indicadores, los barrios más afectados por los cortes según el ENRE son: Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa General Mitre (Comuna 11); Belgrano, Núñez y Colegiales (Comuna 13) y las zonas del norte de los barrios de la Comuna 15.

Indicadores

Según los indicadores establecidos por el ENRE en base a parámetros internacionales denominados SAIFI (frecuencia) y SAIDI (duración), Edesur registra más de tres veces de cortes que Edenor. En este caso se cuentan los cortes de las distribuidoras y se excluyen a las interrupciones fortuitas o por fuerza mayor.

La distribuidora del grupo italiano Enel, que abarca el corredor sur del AMBA, tuvo una frecuencia de 4,12 cortes por usuario en el semestre analizado por el ENRE, superior a los 2,07 cortes por usuarios exigidos por el ente regulador.

En cambio, Edenor tuvo 1,39 cortes por usuario en el semestre (septiembre de 2024 a febrero de 2025), una marca superior a los 2,64 que le exigió el ENRE.

En cuanto a la duración (SAIDI) de cada corte de electricidad, que determina la capacidad operativa y de personal y cuadrillas disponibles para reestablecer el servicio, Edesur tampoco cumplió con las exigencias del

Según los indicadores establecidos por el ENRE en base a parámetros internacionales denominados SAIFI (frecuencia) y SAIDI (duración), Edesur registra más de tres veces de cortes que Edenor. En este caso se cuentan los cortes de las distribuidoras y se excluyen a las interrupciones fortuitas o por fuerza mayor.

La distribuidora del grupo italiano Enel, que abarca el corredor sur del AMBA, tuvo una frecuencia de 4,12 cortes por usuario en el semestre analizado por el ENRE, superior a los 2,07 cortes por usuarios exigidos por el ente regulador.

En cambio, Edenor tuvo 1,39 cortes por usuario en el semestre (septiembre de 2024 a febrero de 2025), una marca superior a los 2,64 que le exigió el ENRE.

En cuanto a la duración (SAIDI) de cada corte de electricidad, que determina la capacidad operativa y de personal y cuadrillas disponibles para reestablecer el servicio, Edesur tampoco cumplió con las exigencias del ENRE.

La distribuidora Edesur tuvo 7,37 horas por usuario en el semestre analizado con una exigencia del ENRE de 3,81 horas. Mientras que Edenor registró 3,58 horas por usuario frente a las 5,04 horas exigidas por el ente regulador. Llama la atención las 38 horas que registra la localidad de San Vicente, 17 horas de Cañuelas y 11 horas de Ezeiza de Edesur.

La distribuidora Edesur tuvo 7,37 horas por usuario en el semestre analizado con una exigencia del ENRE de 3,81 horas. Mientras que Edenor registró 3,58 horas por usuario frente a las 5,04 horas exigidas por el ente regulador. Llama la atención las 38 horas que registra la localidad de San Vicente, 17 horas de Cañuelas y 11 horas de Ezeiza de Edesur.

Sanciones

Las sanciones que realizó el ENRE a Edesur y Edenor en el último semestre analizado suman $ 63.310.716229. Edesur se lleva la gran parte al ser multado por $ 57.754.104.406 y bonificó a casi 665.000 usuarios.

En tanto, Edenor recibió multas por $ 5.556.611.823 y tuvo que bonificar a alrededor de 155.000 usuarios de su área de concesión.