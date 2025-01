¿Cuál es el asiento más incómodo para viajar en micro de larga distancia y por qué?

Cuál es el peor asiento en un micro de larga distancia.

Al momento se sacar los pasajes para salir de vacaciones, las personas tienen algunas consideraciones y una de las más importantes es encontrar el asiento ideal para pasar un largo rato sentadas. Las opiniones recolectas se encargaron de señalar cuál es el peor lugar que ofrecen los micros de larga distancia.

Muchos de los viajes que se realizan en los colectivos demandan un tiempo considerable, debido a que deben respetar normas de velocidad, frenar en determinados trayectos de la ruta para bajen y suban pasajeros además de que el tráfico no siempre es el mismo. Esto genera que la elección de un buen lugar se vuelva algo clave.

"Esto y cagarte de frío porque el aire acondicionado está a todo lo que da"; expresó Veramaida, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que se trata del primer asiento del piso superior de los micros. La vista es única, debido a que permite observar el paisaje que entregan muchas de las rutas que recorren a la Argentina, pero pareciera que no transmite comodidad.

"Es bajar y que la garganta te quede a la miseria", agregó una mujer en los comentarios. Muchas personas se mostraron en desacuerdo porque consideran que uno debe viajar con una campera porque es mejor sufrir cierto frío que trasladarse en una unidad que no tenga el sistema de enfriamiento. Otro de los asientos que peor valoración tiene es el que se encuentra cerca de la puerta del baño.

¿Cuál es el peor asiento para viajar en un avión y que no se aconseja elegir?

Así como hay un peor asiento para las personas que se trasladan en micros de larga distancia también están las opiniones de aquellos que se suben a un avión. En este caso, el lugar menos indicado fue elegido por una mujer que gran parte de su vida se desempeñó como azafata y que entregó un secreto que pocos ignoraban al sacar boletos.

"No elijas el asiento de la salida de emergencia sin saber esto. Las aerolíneas no quieren que estés más cómodo, quieren que ayudes en una emergencia. Si hay una urgencia, tener que cumplir con estas condiciones: ser mayor de 18 años, saber hablar español e inglés, no tener personas a cargo y tener fuerza para abrir la ventanilla", señaló Barbie Bac, influencer sobre viajes en avión, en su canal de YouTube.

Toda persona que se siente en el asiento al lado de la puerta de emergencia debe saber que tiene la obligación de guardar las cosas de una manera diferente a la de los demás pasajeros. El motivo es claro porque ante un accidente es una vía de escaque que tiene que quedar liberada para facilitar la salida de los tripulantes.