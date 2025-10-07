La línea H de subte suspenderá la totalidad de sus servicios desde las 21 de este martes 7 de octubre en repudio a un nuevo hecho de violencia que se vivió en el ámbito del subterráneo y el Premetro.

"Hoy un trabajador y una trabajadora de estaciones de la Línea H fueron violentamente atacados en la estación Santa Fe en sus puestos de trabajo. Uno de ellos resultó herido con un arma blanca", denunció la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegadxs).

Por su parte, Emova informó que la línea H se encuentra interrumpida desde las 20.10 de este martes por una "medida de fuerza gremial sorpresiva", debido a una agresión recibida por dos colaboradores en el acceso de la estación Santa Fe, por parte de un grupo de jóvenes que habitualmente delinquen en la zona.

Uno de los colaboradores sufrió un corte de aproximadamente 4 cm en el arco superciliar izquierdo por el que deben realizarle una sutura. Ambos se encuentran recibiendo asistencia médica y acompañamiento por parte de la empresa. A raíz de este incidente se dio intervención a la Policía de la Ciudad. Además, la compañía lamentó los inconvenientes ocasionados a los usuarios.

El servicio conecta la estación de Hospitales (Parque Patricios) con la Facultad de Derecho de la UBA (Recoleta), con un tiempo de viaje de 20 minutos. Además, combina con las líneas A en la estación Once-30 de Diciembre; la B en Corrientes; la D en Santa Fe-Carlos Jáuregui; y con la E en Humberto I.

Además, la asociación gremial anunció que realizarán medidas de "autodefensa" en la línea H y alertó a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa Emova sobre la "escala de violencia" que viven los trabajadores en su ámbito laboral.

"Nuevamente exigimos que se cumplan las condiciones necesarias de seguridad" para que los trabajadores puedan cumplir con sus tareas y los usuarios puedan viajar con tranquilidad. Desde el gremio también lamentaron los inconvenientes que las medidas puedan provocar a los pasajeros, a quienes invitaron a que los acompañen en su reclamo de seguridad en el transporte público.

Horarios de subte: ¿a qué hora arranca y termina la línea H?

El servicio de la línea H empieza a circular a las 5:30 de lunes a viernes. Mientras que los sábados arranca a las 6 y en caso de los domingos y feriados, empieza a circular desde las 8.