A partir del lunes 6 de octubre cerrará una estación de subte por obras de infraestructura que durarán tres meses, según informó el gobierno de la Ciudad a través de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). Por lo que los pasajeros, deberán buscar alternativas de viaje.

La obra afectada a la estación Río de Janeiro de la Línea A, que conecta Plaza de Mayo con San Pedrito. En simultáneo, se encuentran inhabilitadas las paradas en Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), también por por remodelaciones.

¿Qué obras se realizarán en la estación Río de Janeiro?

Durante los tres meses que duren los trabajos de remodelación, el gobierno porteño llevará adelante trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En lo que respecta a la impermeabilización, SBASE aclaró que se realizarán "trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación".

El proyecto también implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una "mejor circulación por la estación", al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

¿Qué estaciones de subte están cerradas?

Hasta el momento se realizaron obras de remodelación en las estaciones Castro Barros, Lima y Acoyte de la línea A; Pueyrredón y Pasteur-AMIA de la línea B; San Martín en la C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo de la línea C; y Jujuy en la E.

Además, desde la Ciudad informaron que este año se renovaron 13 paradores del Pemetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

En cuanto al SUBTE, las obras seguirán en Loria, Piedras y Congreso de la línea A; Malabia de la línea B; y Tribunales de la línea D.

Además, se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo de la línea B; Lavalle e Independencia de la C; y General Urquiza y Entre Ríos de la línea E.

¿Cuánto sale el subte hoy?

Este mes se aplicó un aumento del 3,9% al subte y premetro. El valor del pasaje quedó de la siguiente manera:

Con SUBE registrada:

1 a 20 viajes: $ 1112

21 a 30 viajes: $ 889,60

31 a 40 viajes: $ 778,40

41 viajes en adelante: $ 667,2

Con SUBE no registrada:

1 a 20 viajes: $ 1768,08

21 a 30 viajes: $ 1414,46

31 a 40 viajes: $ 1237,66

41 viajes en adelante: $ 1060,85

Mientras que el premetro tiene una tarifa única. Para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada el valor es de $ 389,20 y quienes la tengan sin registrar será de $618,83.