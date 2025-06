De qué se trata esta nueva modificación en cuatro líneas de colectivos.

El rubro del transporte público en Argentina está expectante por lo que se comunicó en las últimas horas. Cuatro históricas líneas de colectivos que conectan a la Ciudad de Buenos Aires con la zona sur del Conurbano Bonaerense cambian para siempre tras la compra que ejecutó el Grupo Dota para administrarlos.

El Grupo Dota es la empresa conocida dentro del rubro del transporte público por tener a disposición varias líneas de colectivos en su concesión. En esta oportunidad, lo que se supo fue que concretó la adquisición del 60% de El Puente SAT, una empresa tradicional que administra cuatro líneas de colectivos en el área metropolitana: la 32, 75, 128 y 175, que conectan distintos puntos de Capital Federal con Lanús. La intención es realizar algunas modificaciones en su recorrido más adelante, aunque por el momento no profundizaron en torno a este detalle.

La participación de Dota en esta concesión se dio en un contexto complejo para el rubro, donde el pasaje ya no representa la principal fuente de ingresos. “Los hijos de los colectiveros que fundaron las líneas no continuaron en el rubro. En muchos casos se hicieron profesionales y no quieren saber nada con subirse a manejar la unidad. Eso también explica el avance de los grupos más grandes”, sostuvo un empresario vinculado al transporte.

Desde Grupo Dota, explicaron que la inversión busca renovar las unidades y profesionalizar la operación. “Estamos sacando colectivos nuevos a la calle y garantizamos que no se toca ninguna fuente de trabajo”, afirmaron desde la empresa. La compra incluye también la división de turismo Turismo El Puente, con una flota propia de micros y minibuses.

La nueva concesión del Grupo Dota

En paralelo, la firma busca cerrar el acuerdo para adquirir La Favorita, fundada en 1978, que se posicionó durante décadas como un referente de la industria produciendo modelos icónicos del transporte urbano en el país. Cabe recordar que Dota inició su actividad con la operación de la línea 208 (hoy línea 28), de ahí su nombre que responde a las siglas de Doscientos Ocho Transporte Automotor. Nació como una cooperativa de choferes que aportaban sus propios vehículos. Durante la década del 90, ya funcionando como sociedad anónima, comenzó su crecimiento sostenido hasta transformarse una de las más relevantes del transporte público en Argentina.

La nueva medida en los subtes en la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño anunció la adquisición de 40 coches 0 kilómetro y con aire acondicionado para las líneas A y C, que permitirán mejorar la frecuencia y el confort, con el objetivo de favorecer a los 270 mil usuarios que las utilizan a diario,. La medida se anunció en conjunto con la compra de 174 coches para renovar la flota de la línea B, lo que implica una suma de 370 millones de dólares.