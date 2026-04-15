Este miércoles 15 de abril, la línea D tendrá horario extendido hasta la 1 de la mañana.

River Plate enfrentará a Carabobo de Venezuela este miércoles 14 de abril en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En este contexto, la línea D del subte extenderá su servicio para facilitar la desconcentración del público que asista al Monumental.

Los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet, que vienen de empatar 1 a 1 con Blooming de Bolivia como visitantes, saben que un triunfo será vital para pensar en una posible clasificación como líderes del Grupo H. El encuentro tendrá como árbitro al peruano Kevin Ortega y la transmisión estará a cargo del canal ESPN y de la plataforma Disney+ en su versión Premium.

No es la primera vez que desde Subterráneos Buenos Aires se toma esta iniciativa; ya se ha implementado durante eventos como recitales a los que acuden una gran cantidad de público, tanto en el Monumental como en otros estadios cercanos a las estaciones de subte.

¿Hasta qué hora funcionará la línea D?

Este miércoles 15 de abril, la línea D tendrá horario extendido hasta la 1 de la mañana, pero solo estará habilitada la estación Congreso de Tucumán para el ascenso de pasajeros, que sólo podrán descender en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Juramento, José Hernández, Ministro Carranza, Palermo, Scalabrini Ortiz, Bulnes, Agüero, Facultad de Medicina, Callao, Tribunales (cerrada por obras) y Catedral solo estarán abiertas hasta su horario habitual, pero no para descender luego del partido.



Cuánto sale el subte en abril 2026

Los valores vigentes para el subte en abril son los siguientes:

Primeros 20 viajes: $ 1414,00

Viajes 21 a 30: $ 1131,20

Viajes 31 a 40: $ 989,80

A partir del viaje 41: $ 848,40

Este esquema busca incentivar el uso frecuente del servicio, con descuentos automáticos que se aplican a medida que avanza el mes. Por su parte, el Premetro mantiene una tarifa unificada de $494,90, sin variaciones por cantidad de viajes.

La actualización forma parte de un ajuste generalizado en el transporte público, que en abril promedia subas cercanas al 5% tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. El incremento se calculó en base al último dato de inflación disponible, correspondiente a febrero.

En abril de 2026, el boleto de subte parte desde $1414 y puede reducirse hasta $ 848,40 según la cantidad de viajes realizados, dentro de un esquema que combina aumento tarifario y beneficios por frecuencia de uso.