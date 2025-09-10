Confirmado: cambia el recorrido de una reconocida línea de colectivos del Conurbano Bonaerense

Cuál es la línea de colectivos cuyo recorrido cambió desde el lunes 8 de septiembre.

Las noticias vinculadas al rubro del transporte público en Argentina son una de las más buscadas por la gente, teniendo en cuenta lo relevante de estar al tanto de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, lo que se dio a conocer es que una reconocida línea de colectivos perteneciente al conurbano bonaerense modificó su recorrido desde el lunes 8 de septiembre.

Una línea de colectivos modificó su recorrido

El ramal Lamadrid de la línea 257 modificó su recorrido para beneficiar a los vecinos de La Sarita y La Cañada, facilitando su conexión directa con Quilmes Centro y San Francisco Solano. Esta ampliación modifica la ruta y no van a cambiar el resto de las paradas del ramal, sino que simplemente la extiende hacia barrios que hasta ahora necesitaban combinar con otras líneas o realizar trasbordos.

De ahora en más, los colectivos circularán por la calle 387 hasta La Rioja, continuarán por la calle 389 hasta República del Líbano y luego tomarán Camino General Belgrano hasta Pasco, tanto en dirección hacia Solano como hacia Quilmes. Esta medida se trató de una respuesta a un pedido histórico de los vecinos, que reclamaban un transporte directo hacia el centro quilmeño y el corazón comercial de Solano. El nuevo trayecto viene a mejorar la conectividad y a reducir los tiempos de viaje, lo que también impactará positivamente en el acceso a escuelas, hospitales, trámites administrativos y actividades diarias.

Las autoridades municipales destacaron esta ampliación como un paso importante hacia una red de transporte más integrada, mientras que los usuarios celebraron la iniciativa por su capacidad de dar respuesta a una demanda concreta y mejorar la vida cotidiana. De esta manera, la extensión del recorrido del ramal Lamadrid de la línea 257 representa una mejora significativa para los barrios de La Sarita y La Cañada, al conectar de manera directa con puntos clave del distrito como Quilmes Centro y Solano, sin afectar el resto de las paradas habituales.