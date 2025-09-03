Cambia uno de los servicios de colectivos que une Liniers con Morón y La Matanza.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires autorizó el martes a la empresa de colectivos Nuevo Ideal S.A. a brindar el servicio de transporte de pasajeros en los partidos de La Matanza y Merlo.

A través del artículo 2° de la Resolución 240 publicada en el Boletín Oficial bonaerense se dio curso a la quita los trayectos de prestación otorgados anteriormente a la compañía “Transporte Ideal San Justo S.A.”, conforme a lo establecido en el artículo 58 de la “Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros”, Decreto Ley N.º 16.378/57 bajo la nomenclatura de Línea N.º 205, por presentar un cuadro de situación irregular, reflejado en el incumplimiento de las normas y obligaciones propias de la autorización cedida.

Según el texto normativo, la cartera reguladora detectó también la falta total de parque automotor mínimo exigible para la operatividad de los servicios.

"La empresa “Transporte Ideal San Justo S.A.”, deberá abstenerse de realizar los servicios correspondientes a dicha traza, a partir de la fecha de la notificación de la presente", dictaminó el punto 3°.

¿Cómo funcionará la nueva Línea 205 de colectivos en el AMBA?

Desde este miércoles 3 de septiembre y con una flota de 13 unidades, la empresa Nueva Ideal S.A. comenzará a brindar el servicio de colectivos de la Línea 205, anteriormente a cargo de la compañía Transporte Ideal San Justo S.A.

En forma paralela, la Línea 96 mantendrá la cobertura en el mismo trayecto, con un servicio corto entre el barrio porteño de Liniers y Pontevedra (Merlo).

¿Cuál es el recorrido de la Línea 205 de colectivos en el AMBA?

La Línea de colectivos 205, ahora bajo la potestad de la empresa Nueva Ideal S.A., brindará el servicio de transporte público de pasajeros, recorriendo Ciudadela, Ramos Mejía, San Justo, Villegas, Isidro Casanova, Laferrere, González Catán y Pontevedra.

Recorrido de la Línea 205

Ida

Desde colectora oeste Av General Paz y Av Rivadavia tomando por Av Rivadavia, Av de Mayo, Florencio Varela, Presidente Juan Domingo Perón.

Hipólito Yrigoyen, Almafuerte, Av Brigadier General Juan Manuel de Rosas (Ruta 3), ingreso a Centro de Transbordo Metrobus La Matanza.

Salida Centro de Transbordo por Av General Rojo (Ruta 21), Senguel (Ruta 21), Coronel Conde, Maestra Concepción Valle.

Av Juan Bautista Lasalle (Ruta 21), Av Otero (Ruta 21), Av de la Unión, Orán, Av de la Unión hasta Pedro Goyena.

Regreso

Desde Pedro Goyena y Av De la Unión tomando por De la Unión, Orán, Av De la Unión, Av Otero (Ruta 21).

Av Juan Bautista Lasalle (Ruta 21), José María Moreno (Ruta 21), Senguel (Ruta 21), Av General Rojo (Ruta 21).

Ingreso a Centro Transbordo Metrobus La Matanza, saliendo por Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta 3), Presidente Juan Domingo Perón.

Florencio Varela, Av de Mayo, Belgrano, Bartolomé Mitre, Mariano Moreno, Av Rivadavia hasta General Paz.