Tren Mitre: dos ramales no funcionarán durante tres días por obras

Este fin de semana dos ramales de la línea Mitre se verán afectados por diversas obras que se realizan en su recorrido habitual. Según informó Trenes Argentinos, el sábado 30 y domingo 31 de agosto y el lunes 1 de septiembre estará interrumpido el servicio entre José León Suárez y Bartolomé Mitre.

En caso de llover, las obras pueden ser suspendidas. La interrupción del ramal José León Suárez se da por la ampliación del paso bajo nivel de la intersección de la avenida del Fomentista, entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete.

Estos trabajos corresponden al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y durante su ejecución no será posible la circulación ferroviaria porque se realizará el acondicionamiento de las vías sobre ambos puentes.

¿Qué pasa con el ramal Bartolomé Mitre?

Mientras que el ramal Bartolomé Mitre, no funcionará por 72 horas por tareas de acondicionamiento del puente sobre Figueroa Alcorta, que forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional e instrumentada desde la Secretaría de Transporte. El objetivo es "mejorar la seguridad y optimizar la circulación de los trenes", informó la empresa.

La intervención incluye el retiro de las vías actuales, la excavación para la colocación de la nueva estructura de vías, el reemplazo de piedra balasto, el mecanizado y nivelación de la geometría del tendido y la limpieza de los desagües. Será en el trayecto entre las estaciones Retiro y 3 de Febrero.

Trenes Argentinos informó que en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar a la web o a la APP de Trenes Argentinos.

¿Cómo funcionará el ramal Tigre?

En lo que respecta al ramal Tigre, este funcionará de acuerdo a sus frecuencias habituales sin ningún tipo de afectación, durante las tres jornadas. Los servicios de larga distancia Retiro-Rosario, Córdoba y Tucumán no prestarán servicio.

Suspenden servicios de trenes de larga distancia

Trenes Argentinos suspenderá temporalmente los servicios de larga distancia en la Línea Mitre hacia Rosario, Córdoba y Tucumán debido a obras en un puente entre Pueyrredón y Miguelete. Las fechas varían entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, dependiendo del recorrido, y los pasajeros afectados recibirán el reembolso completo de sus boletos, por lo que la medida impactó al servicio de larga distancia de este medio de transporte público.

Trenes Argentinos anunció la suspensión temporal de los servicios de pasajeros de larga distancia desde Buenos Aires hacia Rosario, Córdoba y Tucumán, debido a una obra de infraestructura en un puente ferroviario situado entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, de la Línea Mitre. Desde el organismo, aclararon que la suspensión no se debe a falta de material rodante, sino a la ejecución de una obra sobre el puente ferroviario mencionado, indispensable para garantizar la seguridad y estabilidad de los servicios de larga distancia.