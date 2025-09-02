Hasta cuándo cierra la estación Agüero del subte línea D: todo lo que tenés que saber

Dos estaciones de la Línea D se encuentran cerradas por obras.

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, se fijó que a partir del pasado lunes 1° de septiembre, la estación Agüero de la Línea D permanecerá cerrada. La obra durará aproximadamente tres meses, durante los cuales la estación quedará inhabilitada por completo. Se espera que para el mes de noviembre del corriente año vuelva a su servicio habitual.

La estación Agüero permanecerá cerrada por tres meses.

De esta manera, la estación Agüero corre la misma suerte que las estaciones Plaza Italia (Línea D) y Carlos Gardel (Línea B), las cuales fueron cerradas anteriormente para ser remodeladas y que todavía no reabrieron sus puertas para las y los usuarios del subte. Todas ellas también atravesarán períodos de cierre de -al menos- tres meses, según indicó la empresa concesionaria de la red de Subte de la Ciudad, Emova.

Las obras que se realizarán en la estación Agüero

El plan de renovación impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E (SBASE) tiene el objetivo de mejorar la comodidad y circulación de los usuarios y las usuarias que diariamente utilizan el servicio. Debido a lo anterior es que se llevaran a cabo las siguientes tareas:

Impermeabilización : la cual tiene el objetivo de eliminar filtraciones.

: la cual tiene el objetivo de eliminar filtraciones. Renovación de revestimientos y cielorrasos .

. Recambio de pisos y escaleras .

. Instalación de iluminación Led .

. Actualización de señalética : la cual incluirá señalización en braille tanto en pasamanos como en accesos.

: la cual incluirá señalización en braille tanto en pasamanos como en accesos. Nuevos elementos para los andenes: Bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Estaciones ya renovadas y estaciones próximas a renovar

Todas las líneas han tenido al menos una renovación de estación, a excepción de la Línea H -que fue una de las últimas en inaugurarse-. La Línea D, por su parte, es la que mas remodelaciones ha tenido en los últimos meses.

Estaciones ya renovadas

Línea A

Castro Barros

Lima

Acoyte

Línea B

Pueyrredón

Pasteur - Amia

Carlos Gardel (en proceso)

Línea C

San Martin

Línea D

Bulnes

Facultad de Medicina

Scalabrini Ortiz

Palermo

Agüero (en proceso)

Línea E

Jujuy



A su vez, ya están planificadas las remodelaciones de siete estaciones más: Loria, Rio de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); Tribunales (Línea D). Mientras que, en el mismo orden, se llevaran a cabo licitaciones con el objetivo de renovar las estaciones Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e independencia (Línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Nuevo aumento de subte: cuál es su valor actualizado

En el marco de estas renovaciones, es importante recalcar que el valor del subte recibirá un nuevo aumento. Desde el mes de septiembre, el viaje en el transporte subterráneo recibirá un aumento del 3,87%. Por lo que el viaje único tendrá un valor de $1.071.

Los colectivos no escapan de esta situación y se especula que los mismos tendrán un aumento del 3,9%, por lo que el valor mínimo de los mismos pasará a ser de $529,25 en líneas del conurbano y de $526,13 para aquellas líneas que circulen en CABA.