La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció el cierre de una nueva estación de subte desde este lunes 1° de septiembre por obras de refacción. La medida adoptada en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones tendrá como objetivo efectivizar mejoras en la infraestructura existente y optimizar la experiencia de viaje de los usuarios.

Las obras en la estación Agüero incluirán trabajos de pintura, colocación de revestimiento metálico, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán acciones de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en materia de conservación patrimonial, se contempla la restauración de murales ubicados en zona de andén, un trabajo que está a cargo de restauradores certificados.

¿Cuál es la estación de subte que cierra desde este lunes 1° de septiembre 2025?

Desde este lunes 1° de septiembre SBASE cerrará la estación Agüero de la Línea D aproximadamente por tres meses. De esta manera, se suma a las estaciones Plaza Italia (Línea D) y Carlos Gardel (Línea B), que también se encuentran fuera de servicio por trabajos de remodelación en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones.

Bajo este esquema, ya se pusieron en valor once más: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E).

Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

Las obras continuarán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Cambios en el horario del subterráneo de Buenos Aires

Con el objetivo de colaborar en la desconcentración de partidos de fútbol y recitales, el Subte volverá a extender su horario de servicio las siguientes fechas de septiembre 2025:



FECHA EVENTO LÍNEA ÚLTIMO TREN ESTACIÓN PARA ACCEDER ESTACIÓN PARA DESCENSO 31-ago River vs San Martín de San Juan Línea D 23:00 Congreso de Tucumán Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio 3-sep Recital Green Day Línea H 01:00 Caseros Humberto 1°, Once, Corrientes y Santa Fe 4-sep Argentina vs Venezuela Línea D 00:00 Congreso de Tucumán Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio

¿Cuánto cuesta el subte en CABA a partir de septiembre 2025?

Desde septiembre 2025, el valor del boleto de subte en CABA asciende hasta un 3,87%, lo que dejará los siguiente valores tarifarios, según la modalidad de pago y bajo el esquema escalonado:

Tarifa escalonada con Tarjeta SUBE registrada:

Subte

1 a 20 viajes: $1071

21 a 30 viajes: $856,80

31 a 40 viajes: $749,70

41 viajes en adelante: $642,60

Premetro

$374,85

Tarifa escalonada con Tarjeta SUBE no registrada:

Subte

1 a 20 viajes: $1702,89

21 a 30 viajes: $1362,31

31 a 40 viajes: $1192,02

41 viajes en adelante: $1021,73

Premetro

$596,01

Utilizando las tarjetas SUBE, a cada pasajero se le aplicará automáticamente descuentos del 20%, 30% y 40% una vez que se superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.