Chau colectivo: la histórica línea que une Retiro con Lanús y podría desaparecer

Qué pasará con la histórica línea de colectivo que une Retiro con Lanús.

El transporte público en Argentina es uno de los rubros con más interés por parte de la gente para estar a tono con las novedades de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, lo que se dio a conocer fue el proyecto en marcha para eliminar una histórica línea de colectivo que une Retiro y Lanús y sea absorbida por otra.

Sin dudas que, semana a semana, suelen realizarse modificaciones con los servicios de trenes, colectivos y subtes, ya sea por los aumentos que viene haciendo el gobierno con los boletos como también por alguna novedad de último momento con respecto a su funcionamiento o cambios en ramales. En lo que respecta al rubro de colectivos, la línea 75 que une Retiro con Lanús podría desaparecer y ser absorbida por la línea 32.

Qué va a pasar con la línea 75 de colectivo

El martes 26 de agosto, la secretaría de Transporte de la Nación inició el proceso para quitar de circulación la línea 75 de colectivos que tiene como cabecera a la estación de Lanús y que completaba su recorrido a Retiro, en Capital Federal. Esto se dio en el marco de una reorganización del sistema de transporte que contempla que sea parcialmente absorbido como ramal de la línea 32 .

Esta medida surge a partir de un requerimiento presentado por la empresa operadora, El Puente SAT, compañía recientemente adquirida por el Grupo Dota, y fue publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, los interesados disponen de un plazo de 15 días hábiles administrativos para la presentación de objeciones, conforme al procedimiento previsto para líneas bajo jurisdicción nacional .

El proyecto fue impulsado por la secretaría de Transporte de la Nación.

En caso de avanzar, la línea 75 dejaría de existir como tal. Su trayecto sería integrado como ramal “C” de la Línea 32, que actualmente cubre el tramo Once-Lanús, pero sólo entre Lanús y Estación Hospitales (subte línea H), lo que implicaría la eliminación del tramo entre ese punto y Retiro. La supresión de esta trayectoria tampoco sería un hecho aislado: con su desaparición, se sumaría al grupo de colectivos ya eliminados recientemente, como las líneas 5, 6 y 90, absorbidas en parte por las 8, 50 y 151 respectivamente.