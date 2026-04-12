A principios de abril, la Secretaría de Transporte de la Nación llegó a un acuerdo para que la línea 148 de El Nuevo Halcón S.A. volviera a funcionar, pero bajo la órbita de la empresa Misión Buenos Aires, que retomó un tramo del recorrido. En este contexto, la firma lanzó un concurso para que los pasajeros elijan un nuevo nombre para el clásico colectivo que une Florencio Varela con Plaza Constitución.

La firma informó en sus redes sociales las bases y condiciones para participar de un concurso que premiará a los ganadores. Además, anticiparon que valorarán nombres que tengan palabras como "Varela", "Halcón" y/o "Misión". Los primeros tres puestos se llevarán premios que van desde los $ 500.000 hasta $2 millones.

"En Misión Buenos Aires queremos que seas parte de este nuevo viaje desde el primer momento", anunció la empresa a través de sus redes sociales.

¿Cómo participar del concurso para ponerle nombre a la línea 148?

Los interesados deberán seguir la cuenta de Instagram @misionbuenosaires_oficial, darle me gusta a la publicación que allí se encuentra y comentar el nombre propuesto. También aclararon que sólo podrán participar mayores de 18 años. Sólo se podrán proponer un nombre por persona.

"El nombre debe ser apto para uso comercial; podes usar palabras como 'Varela', 'Halcón' y/o 'Misión'", aclararon. Los tres nombres más votados serán premiados conforme a lo establecido, sin que implique necesariamente su adopción como nombre comercial.

Por otro lado, la empresa se reserva la elección final pudiendo seleccionar cualquier propuesta recibida. La participación del concurso implica la aceptación de las bases y condiciones y la "autorización gratuita e irrevocable para el uso, reproducción y registro de nombres propuestos, sin derecho a compensación adicional más allá de los premios previstos".

Participar del concurso implica la aceptación de las bases y condiciones, como así también la "autorización gratuita e irrevocable para el uso, reproducción y registro de nombres propuestos, sin derecho a compensación adicional más allá de los premios previstos".

¿Hasta cuando puedo participar del concurso?

Los interesando podrán participar del concurso hasta el viernes 17 de abril. Los premios se reparten de la siguiente manera:

1° premio: $ 2.000.000

2° premio: $ 1.000.000

3° premio: $ 500.000

Los ganadores se anunciarán el lunes 20 de abril y el CM de la cuenta de Instagram se comunicará por mensaje directo con los finalistas para solicitar sus datos personales. Tendrán sólo 48 horas para responder, caso contrario serán reemplazados por usuarios suplentes que serán seleccionados de la lista final de nombres elegidos.