La última presentación de la banda estadounidense en Argentina fue en 2023.

Imagine Dragons se presenta en Buenos Aires esta noche en el marco de su gira LOOM World Tour. La banda estadounidense regresa a Argentina tras su exitoso paso por el Campo Argentino de Polo en 2023, el grupo de rock pop tocará en el Hipódromo de San Isidro con una puesta en escena renovada y un repertorio cargado de hits.

Se estima que asistirán unas 65.000 personas. Ante esa magnitud, el municipio de San Isidro desplegó un amplio operativo de tránsito, seguridad y limpieza en toda la zona. Las medidas se aplicaron desde las primeras horas de la tarde, e incluyen cortes de calles, desvíos y controles de acceso tanto vehicular como peatonal, para garantizar el normal desarrollo del evento.

Operativo en San Isidro: cortes y desvíos

En las inmediaciones del Hipódromo se reforzó la presencia de agentes de tránsito, móviles de patrullaje y personal de la Patrulla Municipal. Participan 85 agentes y 14 móviles, además de personal policial adicional. El Centro de Operaciones Municipal se ocupa del monitoreo general, con cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes. Los vecinos podrán comunicarse al 4512-3333 ante cualquier emergencia.

Con el objetivo de ordenar la circulación de vehículos, se realiza un operativo con agentes, grúas y móviles en las principales intersecciones, para asegurar que los cruces peatonales sean seguros e informando a los usuarios las opciones para su regreso. Además, controlan el estacionamiento indebido y la detención en doble fila. La línea 147 está habilitada para denunciar obstrucción de garajes.

Desde las 14 está cerrado al tránsito el ingreso al barrio Ernesto de las Carreras desde la avenida Márquez. En el cruce de las avenidas Santa Fe y Márquez hay personal regulando el cruce de peatones y el paso de vehículos, y también en la rotonda de Márquez y Fleming. En el Hospital Central está garantizada la entrada y salida de ambulancias y urgencias. Además, se estableció el estacionamiento a 45 grados sobre la avenida Márquez.

¿Cómo será el operativo a la salida del show?

Para acompañar la salida del público, desde las 22 habrán cortes en las siguientes intersecciones:

Rivadavia y Alem;

R. S. Peña y Rivadavia;

Diego Palma y Rolón;

y Obispo Terrero y Rolón.

Los pasos a nivel de Alem y Belgrano permanecerán cerrados durante la desconcentración. Desde las 23 estará cortada Fleming entre U. Nacional y Márquez, donde los micros harán espera para trasladar a grupos de asistentes. Durante el operativo se montará una vallado vehicular en el túnel de R. S. Peña, para facilitar el movimiento peatonal hacia la estación San Isidro del ferrocarril Mitre, habilitando un corredor peatonal seguro en sentido a la avenida Centenario.

También se cerrará por completo la avenida Márquez, en el cruce con Centenario y Santa Fe, así como a la altura de Diego Carman. Sobre la avenida habrá cinco salidas peatonales señalizadas para evitar que la multitud se mezcle con el tránsito vehicular.

¿Cuánto salen las entradas para ver a Imagine Dragons?

Aún quedan entradas disponibles para ver a la banda.

Campo General: $ 80.000 + cargo de servicio.

Platea 3: $ 145.000 + cargo de servicio.

Campo Delantero: $ 175.000 + cargo de servicio.

Platea 2: $ 180.000 + cargo de servicio.

Platea 1: $ 200.000 + cargo de servicio.

PITS: $ 350.000 + cargo de servicio.

Accesos al show