Entradas Imagine Dragons en Argentina 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca

Después de dos años, Imagine Dragons vuelve a la Argentina.

Después de dos años de espera, Imagine Dragons regresa a la Argentina con un show único que promete vibrar al ritmo de sus grandes éxitos y las canciones de su nuevo álbum. La cita será el 23 de octubre en el Hipódromo de San Isidro, como parte de su LOOM World Tour, la gira mundial con la que presentan su disco más reciente.

Preventa y entradas para Imagine Dragons en Argentina: dónde comprar y qué tenés que saber

Las entradas estarán disponibles en preventa desde el martes 8 de julio a las 10 de la mañana, exclusivamente en allaccess.com.ar para clientes del Banco Galicia, quienes accederán a la promoción de hasta 6 cuotas sin interés. Esta etapa durará 24 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Luego se habilitará la venta general en el mismo sitio.

Para adquirir tickets será necesario contar con un usuario registrado en la plataforma. Los precios varían de acuerdo a los diferentes sectores y opciones de acceso, como ya es habitual en los shows de gran escala:

Precios sin cargo por servicio:

Campo general: $80.000

$80.000 Campo delantero: $175.000

$175.000 Platea 3: $145.000

$145.000 Platea 2: $180.000

$180.000 Platea 1: $200.000

$200.000 Pits: $350.000

Precios de las entradas de Imagine Dragons.

Una conexión especial con Argentina

El trío integrado por Dan Reynolds (voz y batería), Wayne Sermon (guitarra) y Ben McKee (bajo) vuelve al país luego de su exitoso show de 2023 en el Campo Argentino de Polo, que agotó localidades y dejó momentos inolvidables. En aquella presentación, Reynolds sorprendió al cantar Muchachos, el himno popularizado tras la victoria de la Selección en Qatar 2022, y gritó un sentido “I love Messi” que enloqueció al público local.

En esta nueva visita, Imagine Dragons recorrerá sus hits internacionales como Radioactive, Demons, Believer, Thunder y Bones, además de presentar por primera vez en Argentina todas las canciones de LOOM, su más reciente disco de 2024, que incluye el exitoso Eyes Closed.

También habrá espacio para algunas joyas inéditas de Reflections (From The Vault Of Smoke + Mirrors), un compilado de demos y rarezas que celebra los 10 años de su álbum Smoke + Mirrors.

Con más de 75 millones de discos vendidos y una carrera que ya suma giras completamente agotadas en los cinco continentes, Imagine Dragons se consolida como una de las bandas más influyentes del pop-rock de los últimos años. Su regreso a la Argentina es una nueva oportunidad para vivir en vivo la energía única de un grupo que sabe conectar con su público, y que ya adoptó a los fans argentinos como parte de su historia.