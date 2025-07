Entradas Sex Pistols en Argentina 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca

Los Sex Pistols y un nuevo vocalista para esta gira.

Llegan los Sex Pistols a Argentina. El punk más crudo, provocador y legendario aterriza en suelo argentino en el mítico Estadio Obras con un show increíble y acompañados por Frank Carter. El show promete ser una entrega de punk histórica para la música y nuestro país. Con un solo álbum editado y una actitud que redefinió generaciones, los Sex Pistols cambiaron la historia del rock para siempre, al ser uno de los grandes pioneros del movimiento punk, musical y culturalmente.

Surgidos en el Londres de mediados de los 70, fueron la explosión sonora de una juventud desencantada. Himnos como Anarchy in the UK, God Save the Queen y Pretty Vacant no solo incendiaron al establishment británico, sino que dejaron una huella imborrable en todo el planeta. La banda sorprendió al mundo con el anuncio de una nueva gira y un nuevo vocalista, que será el cantante Frank Carter, y sin la presencia del histórico Johnny Rotten.

Cuándo tocan Sex Pistols en Argentina 2025 y precio de las entradas

El show de Sex Pistols en Argentina será el 11 de septiembre de 2025 en el Estadio Obras. Los tickets estarán a la venta únicamente a través de allaccess.com.ar desde el 4 de julio a las 12. El país volverá a ser testigo de un recital imperdible para los fanáticos del punk, ideal para rememorar aquellos shows históricos que la banda dio en 1996, también en el templo del rock, pero esta vez en una entrega especial de la banda con Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook completando el grupo.

Frank Carter junto a los históricos Sex Pistols.

En agosto de 2024, Sex Pistols dio un show memorable en el Bush Hall de Londres, y en marzo de 2025 sorprendieron con una presentación en el 100 Club. Este año también realizaron una mini-gira por Australia y Nueva Zelanda, además de presentaciones exitosas en los festivales europeos Sweden Rock, Greenfield, Rock for People, Download, Hellfest y Tons of Rock, donde demostraron la vigencia que tienen pese al paso del tiempo.

A más de 45 años de su aparición, su legado sigue siendo más vigente que nunca. Verlos en vivo no es solo asistir a un concierto: es ser parte de la historia de una banda que abrió el camino para miles de grupos y movimientos posteriores. Su música no envejece: sigue siendo rabia, crítica y libertad pura. Aquellos que no se lo quieran perder tendrán la posibilidad de verlos en Obras, un recinto de recitales históricos.

Precios de las entradas para Sex Pistols en Argentina 2025