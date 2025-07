Llega Weezer a la Argentina 2025: entradas en el Movistar Arena, precios y fechas de cuándo toca

Llega Weezer a Argentina con un recital único.

Weezer llega a la Argentina para tocar en el Movistar Arena en este 2025, en un recital histórico. Esta será la primera vez que la banda norteamericana toque en Argentina, por lo que esta visita nos depara una noche llena de clásicos que sonaran por primera vez en vivo en el país, así cómo también la banda presentará sus himnos más recientes, en un show que se da en el marco de su gira mundial por los 30 años del grupo.

Formada en Los Ángeles en 1992 e integrada actualmente por Rivers Cuomo (voz y guitarra principal), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica, teclados y coros) y Scott Shriner (bajo y coros), Weezer es sinónimo de evolución y vigencia. Desde su debut con el icónico “Blue Album” hasta sus trabajos más recientes —como el ambicioso proyecto SZNZ, el orquestal OK Human o el metalero Van Weezer—, la banda se mantuvo siempre creativa, relevante y conectada con su público.

Cuándo toca Weezer en Argentina 2025

El sábado 5 de noviembre, la banda californiana Weezer se presentará en el estadio Movistar Arena, en el marco de su gira “Voyage to the Blue Planet Tour". Las entradas están disponibles en la página del Movistar Arena y la venta de los tickets ya están disponibles para todo el público. Entre el catálogo de hits de la agrupación se encuentran “Buddy Holly”, “Island In The Sun”, “Say It Ain’t So”, “Beverly Hills” y “Hash Pipe”. Sin embargo, hay que destacar que la banda nunca se cansó de experimentar y a la par de estos himnos tienen una colección de canciones imperdibles que muestran su gran versatilidad. Los setlists de esta gira plantean un recorrido completo por su discografía que no deja de lado ninguna de sus facetas.

Weezer, una banda con historia y grandes hits.

Respecto a su actualidad, en 2021 lanzaron dos discos bien distintos, OK Human, un disco de pop orquestal que indaga sobre la tecnología y la desconexión e incluye el hit “All My Favorite Songs”, y Van Weezer, un homenaje a las raíces metaleras de los miembros de la banda. En 2022, la banda estrenó SZNZ, un proyecto de 4 EPs inspirado por las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Todos estos componentes hacen que la noche de noviembre en la que se presentarán en Buenos Aires sea una oportunidad única para cantar a todo pulmón, revivir recuerdos y descubrir nuevas joyas. Un viaje sónico desde los himnos de los '90 hasta las búsquedas más recientes, en manos de una banda que nunca dejó de reinventarse, sorprender y conservar su esencia intacta.

