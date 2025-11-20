Los cambios más importantes de la Ley de Tránsito.

El Gobierno de Mendoza, bajo la gestión de Alfredo Cornejo, promulgó una reforma clave a la Ley Provincial 9.024 que moderniza la forma en que los conductores presentan su documentación. Esta actualización busca equiparar la validez de los documentos en formato físico y digital, adaptándose a los avances tecnológicos y facilitando los trámites.

Entre los cambios más destacados, el artículo 40 quedó establecido para que la Licencia Nacional de Conducir, la cédula del vehículo, las autorizaciones para conducir y el comprobante del seguro obligatorio puedan exhibirse sin distinción entre versiones impresas o digitales. Esto implica que, a partir de ahora, los conductores podrán mostrar sus documentos desde sus celulares sin inconvenientes durante los controles viales.

Además, hay que resaltar la normativa aclara que la documentación debe ser devuelta inmediatamente después de ser verificada por la autoridad competente, agilizando el procedimiento y evitando retenciones innecesarias por parte de las fuerzas de seguridad o agentes de tránsito.

Por otra parte, la reforma modificó el inciso d) del artículo 43 para que la vigencia del seguro de responsabilidad civil pueda acreditarse “en cualquier formato”. Esto oficializa la presentación de pólizas o comprobantes digitales, un paso importante hacia la digitalización completa del sistema.

La nueva ley modificó la emisión de licencias y le delegó la tarea a los Municipios

En cuanto a la emisión de licencias, el artículo 21 fue actualizado para reafirmar que los municipios tienen la responsabilidad de otorgar la Licencia Nacional de Conducir, bajo convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esta delegación formal busca descentralizar el proceso y agilizar la entrega de licencias.

La nueva ley también establece que la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial será la encargada de auditar los centros emisores de licencias. Los resultados de estas auditorías deberán ser informados a la ANSV, asegurando un control provincial riguroso y transparente.

Por último, un detalle que beneficiará a los conductores es que la licencia no requerirá actualización cuando el titular cambie de domicilio dentro de Mendoza. La vigencia se mantendrá hasta la fecha prevista para la renovación, evitando trámites adicionales y simplificando la gestión.