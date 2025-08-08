Cómo sacar la licencia de conducir más barata en CABA: cuánto sale

Cómo sacar licencia de conducir en agosto

En tiempos en que cada gasto cuenta, cualquier ahorro en trámites obligatorios es bienvenido. Desde el 23 de julio de 2025, sacar la licencia de conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede resultar mucho más económico para miles de vecinos gracias a una ley que eliminó tres aranceles clave y amplió las exenciones para ciertos grupos.

La medida, aprobada por la Legislatura porteña y parte de un plan de simplificación administrativa que suprime 71 gestiones pagas, apunta a reducir la carga económica sobre los ciudadanos y agilizar procesos. Según cifras oficiales, alrededor de 2.200 personas por mes se verán beneficiadas.

Los trámites que ahora no se pagan en la Ciudad de Buenos Aires

Para muchos conductores, el principal cambio está en que dejaron de cobrarse tres gestiones vinculadas al registro:

Estudio neuropsicológico (antes $14.630).

Estudio psicodiagnóstico (antes $14.630).

Certificado de legalidad (antes $7.320).

Estos exámenes y certificados no son obligatorios para todos. Los estudios complementarios se solicitan solo si, durante la evaluación psicológica, el profesional detecta la necesidad de un análisis más profundo. El certificado de legalidad se requiere al cambiar de jurisdicción para conservar el historial y evitar que el conductor sea considerado principiante. Con esta modificación, quienes antes debían pagar estos tres ítems pueden ahorrar hasta $36.580 en el trámite.

Trámites en CABA: cómo pagar más barato

Cuánto cuesta hoy el trámite básico

Incluso con las exenciones, todo conductor que tramite su licencia en CABA debe abonar dos aranceles principales:

Concepto Costo Solicitud de licencia de conducir $26.340 CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito) $6.800 Certificado de legalidad Sin costo Estudios neuropsicológico y psicodiagnóstico Sin costo

El pago puede realizarse por Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago, portal de pago electrónico o cajero automático (ATM), con acreditación inmediata.

Trámites CABA: licencia de conducir barata

Quiénes pueden sacar la licencia gratis o con descuento

Además de la eliminación de aranceles, hay grupos que no pagan el costo principal del trámite si presentan la documentación respaldatoria:

Veteranos de Malvinas .

Personas con certificado de pobreza (clases profesionales).

Jubilados o pensionados cuyo haber bruto no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Cursantes del Instituto Superior de Seguridad Pública (con nota de la institución).

Personas que renuevan por cambio de género (presentando DNI actualizado).

Personas con Certificado Único de Discapacidad (excepto duplicados).

Trámites CABA licencia de conducir: paso a paso para pagar lo mínimo

Verificá si calificás para una exención (por condición personal, situación económica o pertenencia a un grupo exceptuado). Revisá si necesitás estudios complementarios: si no son requeridos, ya ahorrás $29.260. Chequeá si necesitás el certificado de legalidad: si no cambiás de jurisdicción, tampoco lo pagás; y si lo necesitás, ahora es gratis. Pagá el trámite y el CENAT en canales con acreditación inmediata para evitar demoras. Presentá toda la documentación en la sede correspondiente para evitar tener que repetir gestiones.

Un vecino que antes debía hacer ambos estudios complementarios y presentar el certificado de legalidad pagaba $36.580 extra, más el costo del trámite ($26.340) y el CENAT ($6.800). Hoy, ese mismo trámite cuesta $33.140 en total, lo que implica una reducción de más del 50% en los costos adicionales. “Es un cambio que apunta a aliviar el bolsillo y simplificar la gestión, pero sin resignar controles en la aptitud de los conductores”, sostienen desde la Dirección General de Licencias.