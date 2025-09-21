l circuito, que repite el trazado del año pasado y cuenta con la certificación de la federación internacional World Athletics bajo la categoría “Label Race”

Este domingo 21 de septiembre, a las 7 de la mañana, largó la 41ª edición del Maratón Internacional de Buenos Aires en la esquina de Figueroa Alcorta y Dorrego. Con una convocatoria de 15.000 corredores, entre locales y casi 4.700 extranjeros, principalmente de Brasil, la carrera se posiciona como la más rápida y multitudinaria de Latinoamérica.

El circuito, que repite el trazado del año pasado y cuenta con la certificación de la federación internacional World Athletics bajo la categoría “Label Race”, atraviesa varios barrios emblemáticos de la Ciudad. La salida fue hacia el norte por Figueroa Alcorta hasta Udaondo, luego los participantes tomarán Libertador hasta la colectora de avenida General Paz en dirección al río.

Desde allí, seguirán por la colectora de Cantilo hacia el centro porteño, cruzarán el puente Labruna para retomar Figueroa Alcorta y continuar hasta Sarmiento. Luego tomarán Libertador hasta Carlos Pellegrini para bordear la Avenida 9 de Julio, pasando por íconos como el Teatro Colón y el Obelisco.

El recorrido seguirá hacia el río por Corrientes, pasando por Leandro Alem y Rivadavia hasta llegar a la Plaza de Mayo, donde se podrán ver la Casa Rosada y el Cabildo. Allí, los corredores harán un ida y vuelta por Diagonal Norte y continuarán por Avenida de Mayo hasta Bernardo de Irigoyen, para luego seguir por Belgrano, Diagonal Sur y bajar por Hipólito Yrigoyen hasta Paseo Colón.

La carrera se dirigirá después hacia La Boca, retomando por Pedro de Mendoza para atravesar Puerto Madero. Luego, por avenidas Antártida Argentina y Ramón Castillo, bordearán el puerto y llegarán hasta avenida Sarmiento, donde recorrerán el paso bajo nivel y volverán a Figueroa Alcorta para encarar la recta final hacia la meta.

Para garantizar la seguridad y el orden, se implementará un operativo de tránsito con numerosos cortes de calles.

Mapa de cortes por la maratón de Buenos Aires

La mayoría serán totales y se extenderán desde las 7 hasta las 13 del domingo. Además, desde las 16 del sábado se cortará totalmente la rama norte de Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble, hasta las 18:30 del domingo.

Los cierres afectarán avenidas y calles como Guillermo Udaondo, Libertador, Vedia, La Cachila, Colectora Cantilo, Puente Labruna, Sarmiento, Carlos Pellegrini, Corrientes, Leandro N. Alem (sin afectar el metrobus), Rivadavia, y varias arterias del centro porteño, entre otras.

En Puerto Madero habrá cortes en calles como Elvira Rawson de Dellepiane, España, Tristán Achával Rodríguez y Alicia Moreau de Justo. También se cerrará el ingreso al Paseo del Bajo y avenidas como Ramón Castillo y Arturo Umberto Illia, hasta volver al punto de partida en Figueroa Alcorta.

Además, a la hora del paso de los corredores, se realizarán cierres momentáneos y sucesivos en las arterias transversales, con un horario límite de finalización a las 13 del domingo.