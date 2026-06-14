Tragedia y conmoción en Brasil: quién era la joven que murió tras saltar desde 40 metros sin protección

La trágica muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas conmociona a Brasil: una joven de 21 años que intentaba hacer un salto de cuerda elástica en la localidad de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, murió este sábado tras saltar desde 40 metros por los empleados de la empresa en el marco de una actividad de "bungee jumping". Hay seis detenidos por el fallecimiento.

Según las investigaciones preliminares, la mujer participaba de una actividad de bungee jump organizada por una compañía privada cuando los instructores autorizaron el salto sin haber fijado correctamente el equipo. En los videos que circularon en redes sociales se ve una cuerda sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la lanzaran al vacío.

Las imágenes que se viralizaron mostraron el momento en que los hombres cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el abismo. En ese momento, la soga que debía sujetar a la turista se se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

María era profesora de educación física y trabajaba en un gimnasio de la ciudad paulista de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, según detallaron medios locales. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de entrenamientos, actividades al aire libre y momentos de contacto con la naturaleza.

Horas antes de morir, la mujer compartió una foto del puente desde el que estaba a punto de saltar y escribió una frase que, tras la tragedia, cobró un significado inesperado: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”. Poco después, la joven brasileña cayó al vacío sin la cuerda de seguridad.

La víctima fue atendida por profesionales del SAMU (Servicio Móvil de Emergencias Médicas) que se acercaron al lugar de la tragedia, pero no pudieron revertir la situación.

La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque tiempo después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero.

Según informaron las autoridades, varias personas vinculadas a la organización del evento serán investigadas por homicidio con dolo eventual, una figura jurídica que se aplica cuando alguien asume conscientemente el riesgo de que sus acciones puedan provocar la muerte de otra persona.

Por otra parte, el prometido de la joven, que estaba en el lugar de los hechos, debió ser trasladado a urgencias por una indisposición, mientras que el caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.

El Ponte do Esqueleto (Puente de Esqueleto) es un lugar conocido por la práctica de deportes extremos. Muchos turistas llegan cada año para llevar adelante distintos tipos de actividades. El lugar también atrae a influencers que muestran las pruebas y las condiciones de las distintas proezas.

La empresa responsable

La empresa que realizaba este deporte extremo tiene como slogan un servicio de "salto hacia lo extraordinario" y se llama Entre Cordas, según publicó CNN Brasil.

Este mensaje aparecía en la parte superior del perfil de Instagram de Entre Cordas Oficial, pero el usuario, que contaba con más de 80.000 seguidores, fue eliminado posteriormente del hecho. La empresa aún conservaba la siguiente frase en su perfil: "Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad".