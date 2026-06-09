Es como tomar un café en Grecia, pero queda en Buenos Aires: el paseo soñado para un fin de semana.

Hay un café que está ambientado en Grecia y que es como viajar a tomar un café en el medio del mar mediterráneo, pero que queda en Buenos Aires. Queda a tan solo 25 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y es una joyita ideal para pasar un fin de semana.

Se trata de Terraza Mediterránea Café, ubicado en el barrio de Liniers. "Ofrece una propuesta gastronómica con platos mega abundantes, buen precio y una escuela de cerámica para que puedas disfrutar", explica el creador de la cuenta Recorre BA.

Es un antiguo edificio remodelado y ambientado al estilo mediterráneo, con paredes y objetos blancos y azules, "para que te sientas en la costa griega". Tiene tanto mesas para comer adentro como en el exterior, donde cuenta con una amplia vereda para disfrutar del aire libre.

Al entrar, se ve el salón principal de techos curvos y azules. Al final del edificio, hay un patio trasero con mesas grupales e individuales, plantas y una biblioteca con libros. Es ideal para ir con muchos amigos, con una pareja o con la familia. Toda la vajilla del lugar es realizada por Maca, su dueña, quien además tiene su taller de cerámica en el piso superior del local donde ofrece sus clases particulares.

"Nosotros pedimos un brunch para compartir que incluye un tostado de jamón y queso en pan de molde con papas fritas, un tostón de palta, huevos revueltos y queso crema, granola con yogur natural con miel y frutas de estación, croaissant rellena con crema pastelera y frutos rojos, una porción de budín a elección, 2 vasos de jugo de naranja recién exprimidos y 2 infusiones a elección", cuenta el creador del video.

Terraza Mediterránea Café: ubicación y horarios