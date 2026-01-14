"Parece Grecia, pero cuesta la mitad": el país escondido en el Mediterráneo con playas de agua turquesa que casi nadie visita.

Existe un país escondido en el Mediterráneo que es muy similar a Grecia, pero mucho más barato y que recibe menos turistas por año. Es un destino ideal para los amantes de las playas paradisíacas que buscan destinos más económicos fuera del país para vacacionar o hacer una escapada de una semana.

"Parece Grecia, pero cuesta la mitad. Tiene playas vírgenes de agua turquesa y calentita, un desierto infinito con dunas que llegan a 60 metros, un coliseo romano enorme que todavía se mantiene en pie y sitios arqueológicos al aire libre", cuenta Gianni Cerósimo, creadora de contenido sobre viajes, en un video subido a su perfil de TikTok.

Se trata de Túnez, ubicado al norte de África, en la costa del Mar Mediterráneo. Es el país más pequeño del Magreb y conecta África, el mundo árabe y Europa. A simple vista, cualquiera podría confundir sus paisajes con Grecia: mar turquesa con arena blanca, casas blancas con detalles celestes y rincones que parecen sacados de una película.

"También podés disfrutar de pueblitos llenos de encanto, mercados tradicionales, una gastronomía riquísima... y todo, a precios que no vas a poder creer", detalla la viajera. Y cuenta que por ejemplo, un departamento frente al mar con dos dormitorios, puede costar 24 euros la noche, un precio considerablemente bajo si lo comparamos con otros destinos paradisíacos de la zona.

Además, Túnez ofrece una gran oferta gastronómica y hay diferentes puestos de artesanías con productos de alta calidad a un precio irrisorio. "Comés afuera increíble por menos de 5 y viajás en tren a otras ciudades por solo 2 euros. Las artesanías son divinas y están regaladas. Podés llegar desde varios puntos de Europa a partir de 32 euros. Todo esto en un solo país, Túnez", cierra la tiktoker.

Cómo llegar a Túnez desde Argentina

No hay vuelos directos desde Argentina a Túnez, por lo que la forma más común es hacer escala en Europa partiendo desde Ezeiza hasta alguna ciudad europea, como París, Madrid, Roma o Estambul. Desde allí, se debe tomar un vuelo directo hacia Túnez. Aerolíneas como Air France, Iberia, Alitalia, Turkish Airlines y Tunisair manejan estas rutas.

El Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago recibe la mayoría de los vuelos internacionales y está cerca de la capital. Tiene fácil conexión a otros destinos turísticos como Djerba, Hammamet o Sidi Bou Said, mediante tren, micro o vuelos internos. Otra opción económica es combinar vuelos a Europa con compañías low cost y luego tomar un vuelo barato a Túnez.