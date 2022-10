El vicerrector del Acosta denunció que se intenta "criminalizar las protestas en un país democrático”

Julio Pasquarelli cuestionó la gestión del conflicto que está llevando adelante el Gobierno de la CIudad de Buenos Aires y denunció que "cada vez queda más descubierta la reducción de la cantidad de escuelas públicas, con la intención de revalorizar las escuelas privadas".

El Vicerrector del Mariano Acosta, Julio Pasquarelli contó cómo se vive en el colegio el conflicto desatado en los últimos días entre los estudiantes y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pasquarelli, quien se volvió viral por haber acompañado a los alumnos en sus reclamos, resaltó en diálogo con El Destape que los requerimientos siguen estando latentes pero " no hay respuestas".

"Mi función, como autoridad, es proteger a todos los que componen la comunidad educativa y defienden la educación pública", remarcó. Este lunes, estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires tendrán una jornada de asambleas para decidir cómo continuarán con su plan de lucha en reclamo de más y mejores viandas, soluciones en cuanto a infraestructura y contra las pasantías laborales obligatorias y no rentadas.

Según reveló el directivo, quien apuntó contra la gestión del gobierno porteño en materia de educación, "hay una intención de criminalizar las protestas en un país democrático, y de ridiculizar a estudiantes, incluso con violencia de género". "Sería interesante que dejaran ingresar, al menos un día, a los periodistas al Mariano Acosta para que puedan ver la realidad", enfatizó y sumó: "Cada vez queda más descubierta la reducción de la cantidad de escuelas públicas, con la intención de revalorizar las escuelas privadas, y se nota mucho".

En ese sentido, Pasquarelli graficó particularmente la situación en el Acosta: "Seguimos teniendo gente que no puede resolver problemas edilicios severos que ponen en riesgo a los estudiantes; a eso se le suma que hace un mes no pueden estudiar en un predio lindante, un polideportivo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió no pagar más".

"Basta de perseguirnos políticamente"; "Escuelas en lucha porque (Horacio) Larreta no escucha"; "Con hambre no podemos estudiar"; "No a las Acap", fueron algunas de las consignas expresadas en carteles y banderas en la fachada de la institución durante el abrazo que se realizó el miércoles pasado, luego de levantar la toma que los y las alumnas sostenían desde el viernes.

En lo que respecta a las viandas que reciben los estudiantes, el directivo del Acosta dijo que en la escuela "son una necesidad". Y amplió: "Con 700 estudiantes recibimos 242 viandas, que son un sandwichito y una barra de cereales". En ese marco, resaltó la intención de mediar por parte de la Defensoría del Pueblo. "La sociedad en muchos casos se come el discurso contra los estudiantes y docentes, pero hay otra parte de la sociedad que entiende que son estudiantes y no clientes", remarcó.

Asambleas en los colegios

"Todavía no nos dieron instancias de diálogo" por parte del Ministerio de Educación porteño, denunció este lunes La Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCE). De los 11 colegios secundarios que el viernes por la tarde continuaban con tomas junto a otros 15 con actividades de protesta, desde la Red no pudieron precisar esta mañana cuántos colegios mantenían hoy esa modalidad porque "muchas tomas se levantaron para hacer asambleas y ver cómo seguir".

En este sentido, señalaron que, si bien "se fueron generando algunas reuniones aisladas de las supervisiones con cada colegio, no hay todavía ninguna reunión que nos haya bajado el Ministerio de Educación de CABA, alguien que haya puesto la cara por todo esto", expresó a Télam Camila Carrillo, secretaria general de la ReNaCE.

Entre los colegios que permanecen tomados se encuentran la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como "Lengüitas", y la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. "Esto no va a terminar hasta que no nos den una instancia de diálogo y se sienten con nosotres y con toda la comunidad educativa", destacó Carrillo.



También repudiaron los dichos de ayer de la ministra de Educación porteña en los que aseguró que quienes participan de las tomas perdieron su regularidad por lo que deberán "hacer medidas compensatorias" como "ir a las escuelas los sábados". "Si en el segundo bimestre no recuperan la regularidad, no van a poder acreditar las materias, lo que en nuestra época se llamaba 'quedarse libre'", dijo la ministra.



"La verdad es bastante insufrible la situación de que ella siga hablando y diciendo que nos vamos a quedar libres y no se pueda sentar a charlar, a pensar una educación con nosotros y nada más nos ponga palos en la rueda en el conflicto", señaló a Télam Florencia Aviles, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano.