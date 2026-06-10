La Fiscalía de Córdoba que investiga el femicidio de Agostina Vega ordenó nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado del asesinato de la nena de 14 años. La causa sumó dos sospechosos más: Osvaldo Fassetta, amigo e inquilino del presunto femicida, y Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka de color negro que se habría utilizado para descartar el cuerpo.

En este contexto, el abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, aseguró que teme que "se plante ADN en el cuerpo de Agostina" para inculpar a su cliente y que, por eso, pedirá un perito de parte. Además, confirmó que "no tiene en su poder la evidencia del fiscal en contra de su defendido". "No sé qué pruebas tiene el fiscal que lo llevaron a tomar la determinación de imputarlo", indicó.

Asimismo, se refirió a las nuevas imágenes que aparecieron de la casa de Barrelier en donde se puede ver a dos personas ingresando al domicilio de Juan del Campillo al 300 del barrio de Cofico justo después de la entrada de Agostina aquel sábado 23 de mayo por la noche. El letrado negó que uno de esos individuos fuera su cliente.

La causa por el femicidio de Agostina Vega seguirá bajo secreto de sumario probablemente hasta el próximo martes, día en el que se llevarán a cabo las indagatorias a Barrelier y a Fassetta.

Encontraron material genético debajo de las uñas de Agostina Vega

Los peritos forenses indicaron en sus estudios sobre el cuerpo de Agostina que se pudo identificar material genético debajo de las uñas de la víctima. El abogado de la madre de la adolescente, Carlos Nayi, sostuvo que "hay evidencia de defensa y ataque". Se trata de una prueba esencial para la fiscalía porque podría establecer cómo fueron los últimos momentos de la víctima en la escena del crimen.

Según la hipótesis de la Fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, Claudio Barrelier sería el autor material del hecho, mientras que Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani habrían actuado como encubridores. No obstante, no se descarta la participación de más personas en el crimen de la joven de 14 años.

Un video con Claudio Barrelier en el Ford Ka complica a Soledad Andreani

En las últimas horas, trascendió también el video de una cámara de seguridad del día lunes 25 de mayo al mediodía en el que se puede ver a Claudio Barrelier y a Soledad Andreani estacionando el auto Ford Ka de color negro en la puerta de una ferretería. En él se puede ver a la mujer de 42 años comprando diferentes materiales. En tanto, Barrelier los acomoda en el vehículo mientras, al mismo tiempo, dobla una frazada. La secuencia dura dos minutos aproximadamente.

Este video es clave para la causa porque fue registrado apenas una hora después de que el principal acusado descartara el cuerpo de Agostina con ese mismo vehículo en el barrio Ampliación Ferreyra. El objetivo de los investigadores es determinar si Andreani participó en el encubrimiento del cuerpo de la menor o si fue engañada por el asesino.