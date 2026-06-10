Qué hacían con el Ford Ka Barrelier y Soledad: la defensa de la mujer explicó el video clave

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en los últimos días una prueba: un video en el que aparecen juntos Claudio Barrelier y Soledad Andreani, la propietaria del Ford Ka que se habría utilizado para descartar los restos de la víctima. La defensa de la mujer sostuvo que las imágenes no comprometen su situación procesal y subrayó que el material llegó al expediente gracias a la información aportada por la propia detenida.

El abogado Angelo Giorgetti se refirió al video, que ya circula en las redes y en los medios, y aseguró que a su clienta “no la complica en absoluto, esa información llega a la Justicia gracias a ella”. Las imágenes son del lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13 del mediodía en el barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.

Allí se observa a Andreani y a Barrelier descender del auto frente a un comercio. La secuencia fue registrada pocas horas después del momento en que los investigadores ubican el descarte del cuerpo de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra en la cronología del femicidio.

Qué dijo la defensa de la dueña del Ford Ka sobre el video

Según Giorgetti, la presencia de los dos imputados en ese lugar respondió a una actividad cotidiana y no guarda relación con el crimen que se investiga. El letrado explicó que Andreani necesitaba materiales para una obra y que había solicitado la devolución de su auto.

“Fue a comprar unos materiales”, sostuvo el abogado al referirse a la visita a una ferretería y negó que su clienta haya advertido alguna situación sospechosa en el auto o en el comportamiento de Barrelier. “Ella no vio absolutamente nada raro. Lo único que hizo fue recuperar el auto para buscar materiales porque había obreros esperando para trabajar”, sentenció.

En la misma línea, el letrado insistió en que “a simple vista no observó nada que le llamara la atención”. En el video también se ve a Barrelier abrir el baúl del Ford Ka y manipular una frazada o lona que se encontraba en el interior, antes de cargar las compras realizadas en el local.

La internación de Soledad

Giorgetti confirmó además que Andreani atraviesa un delicado cuadro emocional desde su detención. Actualmente permanece internada en un neuropsiquiátrico del barrio General Paz desúés de sufrir una crisis, por lo cual la defensa espera la evolución de su estado de salud para definir los próximos pasos.

El abogado adelantó que buscarán que la mujer declare apenas esté en condiciones médicas de hacerlo. También recordó que ya había prestado declaración en dos oportunidades como testigo y que siempre colaboró con la investigación.

Soledad Andreani está imputada por encubrimiento agravado y es la tercera persona detenida en la causa por el femicidio de Agostina Vega. Osvaldo Fassetta enfrenta los mismos cargos y Claudio Barrelier está acusado como autor material del crimen.