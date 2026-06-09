Las contradicciones que complicaron a Soledad, la tercera detenida por el femicidio de Agostina

En medio de un fuerte operativo policial y con la cabeza cubierta, Soledad Andreani fue detenida y trasladada, en principio a la Jefatura de Policía de Córdoba, a disposición de la Justicia acusada de encubrimiento agravado en el femicidio de Agostina. Según la investigación, la mujer que fue señalada como ex pareja del principal acusado de femicidio prestó ayuda después del homicidio facilitando el vehículo para que pueda lograr su impunidad, pero los investigadores están convencidos de que toda la ayuda no fue de manera inocente sino que conocía lo que había pasado y colaboró con Barrelier para la ocultación de pruebas y para intentar plasmar una coartada.

Según el expediente judicial, la mujer que fue detenida no podía no conocer lo que había ocurrido y así y todo prestó ayuda y buscó desviar la atención de los investigadores. Ahora, la duda está puesta en saber si Soledad conocía del crimen antes de que Claudio Barrelier descartara el cuerpo o si, en todo caso, la mujer se enteró luego de haberle prestado el auto y pese a eso no denunció lo que sabía y buscó desviar la atención de la Justicia planteando distintas coartadas y lavando el vehículo que usó el femicida.

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Poco antes de ser detenida, Soledad aseguró que “estaba tranquila aunque la policía estuviera en la puerta de su casa” y aseguraba que eso ocurría porque hace algunos días la amenazaban por su vínculo con Barrelier. En las últimas horas la mujer destacó que “en las últimas horas me di cuenta que estaba con un femicida” y aseguró que se sentía sorprendida porque “había ido a jugar al pool con Barrelier y el otro detenido poco después del crimen”. Ese otro detenido, también acusado de encubrimiento agravado, es Osvaldo Fasseta, un hombre de 47 años que vivía en la casa de Barrelier y que fue señalado como la persona que se acercó a la familia de Agostina y participó de algunas búsquedas con el objetivo de conocer detalles y desviar las pistas. Además, la mamá de Agostina lo señaló como quien amenazaba a la familia y mandaba mensajes acerca de que la menor estaba bien cuando ya había sido asesinada.

Ante la Justicia, la mujer que recientemente fue detenida había asegurado que se enteró de lo que había pasado cuando fue detenido Barrelier y mostraba su colaboración asegurando que fue ella misma la que entregó el vehículo utilizado por el presunto femicida. Sin embargo, horas después se supo que el Ford Ka había sido lavado y aunque Soledad aseguró que “era habitual llevarlo a lavar a la casa de unos vecinos del barrio”, fueron esos vecinos los que la complicaron. Estos testigos señalaron que no era rutina que la mujer lleve el vehículo pero destacaron que fue curioso que “el auto tenía mucha tierra por fuera pero estaba impecable por dentro, como si ya lo hubieran limpiado” y señalaron, además, que “ni siquiera tenía tierra en los parantes”, algo que les resultó muy llamativo.

Otra contradicción que señalaron los investigadores y compararon en las dos declaraciones que brindó la mujer como testigo, tiene que ver con su relación con Claudio Barrelier. “Primero dijo que estaban peleados y lo tenía bloqueado y después que era una pelea de un solo día”, señaló un investigador a El Destape, destacando además que sus dichos ante el Fiscal Raúl Garzón tampoco coinciden con algunos señalados en las distintas notas periodísticas que dio la ahora detenida. Además, la mujer señaló primero que no notó nada raro en sus conversaciones con Barrelier las cuales fueron el domingo de forma telefónica y el lunes cuando él se presentó en la casa para pedirle el auto. Sin embargo, luego aseguró que lo vio decaído y que creyó que tenía que ver con esa pelea que supuestamente atravesaban y hasta marcó que lo notó “muy transpirado” mientras dormía. Aquí los investigadores señalan como el hombre se presentó, se llevó el auto, dejó herramientas y se quedó a dormir si supuestamente estaban distanciados y no dudan que todo se trató del armado de una coartada, por lo que ella debía saber qué había pasado.

En cuanto al uso del Ford Ka, los investigadores marcaron una contradicción clara en los testimonios de Soledad. En su declaración la mujer contó que “Claudio llegó a casa en Uber para pedirme el auto y llevarle ropa a un tío que estaba internado” y eso no coincide con el traslado de las herramientas que luego hizo. Para quienes analizaron estos testimonios, resulta llamativo el pedido del vehículo prestado cuando podía trasladar esa ropa en el mismo auto de aplicación y creen que Barrelier y Soledad planearon una coartada pero no pudieron sostener la mentira ya que el principal acusado habló de hacer changas para justificar las herramientas y la mujer utilizó un familiar enfermo para desviar la atención del uso del vehículo.

Ahora, la expectativa está puesta en la falta de algunas pericias clave cuyos informes todavía no fueron entregadas al Fiscal para saber si puede haber más detenidos. Mientras tanto, Claudio Barrelier fue dado de alta del Hospital Modular del Penal de Bower y fuentes cercanas a la investigación aseguraron que en las últimas horas de internación aseguró que quería declarar y contarle todo a la Justicia. Además, el Fiscal espera poder volver a reunirse con la mamá de la nena asesinada, que sigue bajo asistencia médica, en busca de poder resolver algunas dudas que todavía rodean a la investigación en busca de Justicia por Agostina.