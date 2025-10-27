Podés usarlos en vestidos fluidos o en accesorios más discretos.

Las rayas se apartan del centro de la escena fashion para dar paso al verdadero protagonista de la temporada: los lunares. El verano 2026 encuentra en los clásicos polka dots su máxima expresión, con colecciones de marcas argentinas e internacionales que apuestan fuerte por este diseño versátil y lleno de personalidad. Si querés renovar tu guardarropas con lo último en moda, este es el estampado que no podés ignorar.

El regreso triunfal de un clásico atemporal

Los lunares nunca desaparecieron completamente del panorama fashion, pero este verano regresan con fuerza renovada. Marcas emblemáticas como Dior, Carolina Herrera y Rodarte marcaron el camino en las pasarelas internacionales, mostrando cómo los puntos conquistan tejidos livianos, siluetas fluidas y diseños contemporáneos. Las propuestas locales ya se hicieron eco de esta tendencia, ofreciendo versiones que van desde los clásicos blanco y negro hasta combinaciones multicolor que llenan de energía cualquier outfit.

Lo fascinante de este estampado es su capacidad de adaptación. Podés encontrar lunares en vestidos vaporosos que se mueven con la brisa, en camisas frescas para el día a día, en bikinis con aire retro que evocan décadas pasadas, e incluso en accesorios que agregan ese toque especial sin overpowerear el look completo.

Cómo incorporar los lunares en tu vestimenta diaria

La clave para lucir este estampado con estilo está en encontrar el equilibrio perfecto. Si recién te iniciás en el mundo de los lunares, podés optar por una sola prenda protagonista combinada con básicos lisos en colores neutros. Un vestido de lunares medianos con alpargatas lisas y un sombrero de paja crea un look playero impecable. Una camisa con puntos pequeños sobre un pantalón blanco o negro resulta ideal para un día de oficina con aire veraniego.

Los lunares vuelven con fuerza este verano para reemplazar las rayas.

Para las más atrevidas, el total look de lunares se impone como la opción más fashion. La clave aquí está en jugar con las escalas: si elegís un vestido con lunares grandes, complementalo con accesorios mínimos. Si te animás a mezclar diferentes tamaños de puntos, asegurate de que compartan la misma paleta de colores para mantener la coherencia visual.

Accesorios con lunares: el detalle que marca la diferencia

No subestimes el poder de los accesorios con este estampado. Un pañuelo de lunares en el cuello o en el cabello puede transformar completamente un outfit básico. Las sandalias con detalles de puntos, los bolsos de paja con aplicaciones en contraste, y hasta las gafas de sol con marcos estampados se posicionan como esos elementos que elevan tu estilo sin requerir un compromiso total con la tendencia.

Los lunares tienen la virtud de favorecer a todos los tipos de cuerpo. Los puntos pequeños tienen un efecto estilizador, mientras que los lunares más grandes aportan un toque lúdico y moderno. Este verano 2026 invita a experimentar con un estampado que combina lo juguetón con lo elegante, lo retro con lo contemporáneo. ¿Ya estás listo para sumarte a la tendencia que está definiendo la moda argentina?