Alerta amarilla por tormentas: el día después del temporal, cómo continúa el clima en AMBA

Un temporal afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cortes de luz y 30 rescates en la autopista Panamericana a raíz de la caída excepcional de 80 milímetros en menos de una hora. El fenómeno afectó principalmente a los partidos de San Isidro, Vicente López, Villa Ballester, San Martín y Tres de Febrero. En tanto, para la cena de Nochebuena el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para este miércoles, algunas localmente fuertes.

“Fue una cuestión muy puntual”, aseguró el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, en diálogo con TN. El representante del organismo explicó que las complicaciones se generaron por la caída copiosa de agua en poco tiempo y sin que existiera un pronóstico que advirtiera sobre ese nivel de precipitaciones, por lo que las defensas de la población y la circulación se encontraban bajas. Además, indicó que el aviso a corto plazo emitido no habría previsto una caída tan abundante.

García indicó que el fenómeno se circunscribió a algunos municipios del conurbano bonaerense. “Fue una cuestión muy puntual”, sostuvo. A raíz de la gran cantidad de vehículos que quedaron atrapados en la autovía, el titular de Defensa Civil informó que se habían realizado más de 30 rescates de automotores, sin contabilizar a las personas que viajaban en ellos, dado que muchas habían decidido permanecer dentro de los autos ante la falta de información sobre cómo actuar.

García sugirió que, ante una inundación, “lo recomendable es no bajar del vehículo”, aunque aclaró que “si son más de dos metros de agua hay que bajar antes”. En ese marco, recalcó que el operativo resultó exitoso, ya que “no hubo víctimas, ni personas fallecidas”. Además, indicó que en el procedimiento participaron agentes de Defensa Civil, la Policía Bonaerense y Bomberos de San Isidro y de otros municipios cercanos.

El titular de Defensa Civil recordó que en la zona de San Fernando suelen registrarse unos 110 milímetros de lluvia a lo largo de todo diciembre, un volumen que casi se igualó en apenas una hora sobre la Panamericana. En ese sentido, enfatizó la necesidad de “estar preparados” y advirtió que “hay un montón de obras que están paralizadas y después las tareas de mantenimiento básicas que hay que hacerlas antes”.

Las tareas de asistencia se extendieron desde la tarde hasta altas horas de la noche, con equipos municipales que repartieron colchones, agua y distintos materiales a los vecinos afectados. Según informó la Municipalidad de San Martín, no se registraron heridos ni evacuados, aunque sí se reportaron 15 árboles caídos, seis ramas, una columna y cinco postes derribados por la acción del viento y el agua.

¿Mesa adentro o afuera?: el pronóstico del tiempo para la cena de Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 24 de diciembre, jornada de Nochebuena, temperaturas elevadas con máximas cercanas a 32/33 °C y mínimas alrededor de 21/22 °C en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Según el organismo, los fenómenos podrían estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos.

Asimismo, se preveían valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora durante las tormentas.