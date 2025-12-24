ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

La postal climática del Litoral vuelve a repetir un patrón conocido: calor intenso durante el día y tormentas que amenazan con desarmar cualquier plan al aire libre por la noche. Este miércoles 24, tanto Santa Fe capital como Rosario transitan una jornada sofocante, con máximas que superan los 34° y un cierre del día bajo alerta por lluvias.

De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se concentra especialmente en la franja nocturna, justo cuando comienzan las reuniones familiares y los festejos de Nochebuena. Un combo clásico de diciembre que obliga a reorganizar mesas, horarios y expectativas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe este miércoles

En la capital provincial, el miércoles arranca con cielo mayormente cubierto y temperaturas en ascenso rápido. La máxima prevista alcanza los 35°, con una mínima de 22°, lo que genera una sensación térmica elevada durante toda la tarde.

El dato clave llega por la noche: la probabilidad de tormentas sube al 40–70%, con lluvias que podrían ser localmente intensas. Para el jueves 25, el calor cede levemente (máxima de 33°) y el tiempo mejora hacia la noche, mientras que el viernes vuelve el sol con temperaturas nuevamente altas.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario este miércoles

En la ciudad de la bandera, el escenario es similar pero con un riesgo mayor de tormentas durante la noche del miércoles. La máxima prevista es de 34°, con tormentas nocturnas también en el rango del 40–70%, acompañadas de ráfagas y posibles chaparrones intensos.

El jueves 25 muestra un leve alivio térmico: mínima de 20°, máxima de 33° y cielo más estable durante toda la jornada. El viernes 26, el sol vuelve a dominar, con marcas que trepan nuevamente hasta los 34°.

Pronóstico de Rosario.

¿La mesa de Nochebuena va afuera o adentro?

Con este panorama, la recomendación es clara: mejor adentro. Si bien el calor invita a cenar al aire libre, las probabilidades de tormentas en ambas ciudades durante la noche del 24 son altas y el riesgo de lluvias repentinas puede arruinar cualquier armado de último momento.

Otras recomendaciones del SMN para el clima de este miércoles